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Başakşehir'de sokak hayvanlarına mama tartışmasında cinayet iddiası

İSTANBUL - Başakşehir'deki bir sitede sokak hayvanı besleyen anne-kız ile site sakini arasında çıkan kavga sonunda fenalaşan 62 yaşındaki Selahattin Erol hayatını kaybetti. Site yöneticisi Gülay Ö. ile kızı Kader Zerda D. çıkarıldıkları mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Avukatları olayın iftira olduğunu belirtirken, film senaryolarını aratmayan olayın gerçek yüzü mahkeme kararının ardından ortaya çıkacak.

Olay 22.06.2024 tarihinde Başakşehir'de bulunan bir sitede gerçekleşti. İddiaya göre Gülay Ö. ile kızı Kader Zerda D. Site içerisinde sokak hayvanlarını besliyordu. Site yöneticisi olduğu iddia edilen Elfida Avcı gelen şikayetler üzerine sitede bulunan mama kaplarının ve yuvaların yerlerini site dışarısına taşıdı. Gerçekleşen taşıma işlemi sonrasında Gülay Ö. ile kızı Kader Zerda D. Yolda karşılaştıkları Elfida Avcı ile tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. İddiaya göre çıkan kavga çevredekilerin müdahalesi sonucunda ayrıldı. Şahıslar karakola giderek birbirinden şikayetçi oldu. Karakolda şikayetçi olunması esnasında alınan haber doğrultusunda olay yerinde kavga esnasında bulunan ve Elfida Avcı'nın sevgilisi olduğu öğrenilen Selahattin Erol fenalaşarak hayatını kaybetti.

Vefatın ardından site yöneticisi kadın karakoldaki ifadesinde kavga ettikleri anne ve kızın sevgilisine sopayla saldırdıklarını beyan etti. Anne ve kız kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilirken otopsi raporunun henüz açıklanmadığı beyan edildi.

" Yaşanan tartışmanın bitmesinden yaklaşık 15 dakika sonra muhtemelen kalp krizinden şahıs ölmüştür."

Dosyada isimleri geçen Gülay Ö. ile kızı Kader Zerda D. 'Nin avukatı Özlem Altun Alp İHA'ya yaptığı açıklamasında, "Müvekkillerim kendi halinde yaşayan hayvansever insanlardır. Söz konusu dosyada hala tutuklanmaları hukuku aykırıdır. Ölen kişiyle aralarında yaşanan tartışma sebebide sokak hayvanlarıyla alakalıdır. Yaşanan tartışmanın bitmesinden yaklaşık 15 dakika sonra muhtemelen kalp krizinden şahıs ölmüştür. Bu hususa ilişkin net adli tıp raporları dosyaya hala eklenmediği için bu karışıklıkta müvekkiller tutuklanmıştır. Belirttiğimiz üzere hiç konuyla alakası olmayan suçsuz kişilere tutuklanması kabul edilebilir değildir. Ölüme ilişkin nedeni belirten adli tıp raporunun gelmemesinden dolayı tutukluluğun devam olduğunu düşünüyoruz ancak tutukluluk telafisi olmayan bir durum olmasından dolayı müvekkiller açısından hukuka aykırı bir tutum sergilenmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.