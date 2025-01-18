Köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Dün Ahmed-i Hani Ortaokulu'nda karnesini alan E.T. (12) bugün ilçedeki kütüphaneden kitap almak üzere evden çıktı.

KÖPEKLERİN SALDIRDIĞI ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Çocuk, Yeni Mahalle'de Çevre Yolu yakınlarında başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan E.T. köpeklerin boynundan ısırması sonucu ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

E.T'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Acı haberi alarak hastaneye gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu, bazıları sinir krizi geçirdi.