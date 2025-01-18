Köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Hakkari'de dün karnesini alan 12 yaşındaki çocuk bugün ilçedeki kütüphaneden kitap almaya giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

18.01.2025 15:46
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Dün Ahmed-i Hani Ortaokulu'nda karnesini alan E.T. (12) bugün ilçedeki kütüphaneden kitap almak üzere evden çıktı.

KÖPEKLERİN SALDIRDIĞI ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Çocuk, Yeni Mahalle'de Çevre Yolu yakınlarında başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan E.T. köpeklerin boynundan ısırması sonucu ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

E.T'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Acı haberi alarak hastaneye gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu, bazıları sinir krizi geçirdi.

Köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Sokaktaki canlarımıza hiçkimse dokunamaz. Onların doğal yaşam alanına kimse müdahele edemez. Yıkarız ortalığı. 14 426 Yanıtla
  • mert çelik:
    bosubos kopeklerı savunan hayvan severler nerede 382 8 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden:
    Tüm Dünya da 1 yıl içinde Kaç Köpek saldırıyor ve birini öldürüyor? Dünyada Kaç insan 1 yıl içinde Kaç insanı öldürüyor?.. Hayvan sevmez kişiler Öküzlük yapıp neden öldürmüyorsunuz köpekleri diyor hala 13 309 Yanıtla
  • Özkan Akın:
    Hayvan hakları diye yırtınanlar bunun hesabını ailesine versinler bakalım 255 6 Yanıtla
  • hasan erel:
    başıboş köpekler toplatılmalı 213 5 Yanıtla
  • Murat Gunduz:
    Hala hic birsey yapmayan belediyelere yaziklar olsun. Umarim sizin yakinlarinizin basina gelmez. Gelirse belki o zaman anlarsiniz. 201 6 Yanıtla
  • erhan öndemir:
    ciğerim yandı izleyemedim Allah kahretsin böyle ilgisizliği dilerim sorumluları hesap verir 173 6 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    şu havlayanlar nerde şimdi bir insan öldü. insan takliti yapa bilir misiniz ? 154 5 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Artık söylemekten bıktık Ülkede terör sorunu kadar büyük bir sorun ama muz Cumhuriyeti Yetkililer çay kahve içmeye devam edin lütfen 80 13 Yanıtla
  • Kerim Gürel:
    Allah rahmet eylesin. Vallahi bende bisikletle giderken isirdi ama pantolonumda kedi kokusu oldugu için hemen birakti malesef belediyeler umursamiyorlar 70 2 Yanıtla
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