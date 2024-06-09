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Başkent'te düğün konvoyundaki araç trafiği birbirine kattı

ANKARA - Ankara'da düğün konvoyunda ilerleyen bir araç trafiği bir birine kattı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Fatih caddesin ilerleyen düğün konvoyundaki bir otomobil trafiğe kapatarak lastik yakmaya başladı. Kentin en işlek caddesi üzerinde bölgenin en kalabalık olduğu zamanda trafiği kesen ve araç lastiğini yakarak çevreyi dumana boğan sürücünün bu hareketi vatandaşların tepkisine neden oldu. Otomobilin arızalanmasının ardından olay yerine çağrılan çekici ile otomobilin kaldırılmasıyla trafik açıldı.