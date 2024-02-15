Batan kuru yük gemisine ulaşıldı: 51 metre derinliğinde görüntülendi
BURSA - Marmara Denizi'nde batan "Batuhan A" adlı kuru yük gemisi denizin 51 metre derinliğinde tespit edildi.
Balıkesir'in Marmara Adası'ndan Bursa'nın Gemlik ilçesine yük taşırken saat 06.32'de acil durum sinyali bildiren ve saat 07.12'de sinyal kesilen 69 metrelik Batuhan A isimli kargo gemisinin battığı yer tespit edildi. Batan geminin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 51 metre derinliğindeki denizin tabanında batan gemiye ait olduğu belirlenen gemi enkazı sonar cihazı ile görüntülendi.
Kayıp mürettabat için arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Ayrıca İstanbul'dan gelen Türkiye'nin en büyük arama kurtarma gemisi Nene Hatun ve Kocaeli'nden gelen mayın arama gemisi de arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da olayın ilk anından itibaren Mudanya'daki kriz merkezinde çalışmaları yönetiyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Batan kuru yük gemisine ulaşıldı: 51 metre derinliğinde görüntülendi - Son Dakika
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Sparta Prag'a karşı kritik bir galibiyet aldı. Mücadele boyunca kritik kurtarışlara imza atan Muslera, 90. dakikada yaptığı surat kurtarışıyla takımını hayatta tuttu. Muslera'nın bu kurtarışı, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı ve maçın adamı ilan edildi.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 yendi. Mücadeleyi 2 takım da 10 kişi tamamladı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, bir derneği ziyareti sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeniay, saldırı gerçekleşmeden kısa süre önce biri tarafından uyarıldığını söyleyerek, '''Lütfen dikkat edin, sizi vuracaklar' dedi.'' dedi. Yeniay, saldırıdan 20 saniyelik farkla kurtulduklarını ifade ederek, ''Dernekten tam çıkacakken birisi durdurdu, bir şey sordu. 20 saniyelik bir farkla kurtulduk.'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin kilitlendiği 31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçim şarkısını yayınladı. Şarkının klibinde CHP'li büyükşehir belediye başkanları ve adaylarına yer verildi. Ancak Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, tanıtımda ve klipte yer almadı. CHP lideri Özgür Özel, Savaş'a alternatif bir aday bulunması durumunda adayı değiştirebileceklerini belirtmişti.
Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta sarı-kırmızılıları öne geçiren golü Kerem Demirbay attı. Kerem'in golüne beğeni yağdı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında yaşanan toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları sürerken, faciada yeni gelişme yaşandı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, gözaltına alınan 8 şüpheli arasında firmanın Kanada uyruklu yetkilisinin de olduğunu kaydetti.
DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza atarak terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, bir röportajında Ukrayna'nın milli savaş uçağı KAAN'ı satın alacaklarını ve kullanacaklarını söyledi. Bodnar ayrıca Türkiye ile savunma sanayi alanında derinleşen işbirliğinin önemine vurgu yaparak, bu işbirliğinin Ukrayna'nın savunma kabiliyetini artırdığını ve Karadeniz'deki bölgesel işbirliğini güçlendirdiğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?