Batman Çayı'ndaki 'büyü' şişeleri için vatandaşlara uyarı - Son Dakika
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Batman Çayı'ndaki 'büyü' şişeleri için vatandaşlara uyarı

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Batman Çayı'na balık tutmaya giden bir genç, attığı filesine takılan bir şişeyi kırdığında, içinde Arapça yazılı bir kağıt, bir muska ve bir kadının fotoğrafı buldu. Sosyal medyada, şişeden çıkanların 'büyü' ile ilgili olduğu yorumları yayıldı ve bu durum, bölgedeki diğer benzer buluntularla birlikte dikkat çekti.

31.01.2025 14:46  Güncelleme: 15:02
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Batman'da 27 Ocak'ta balık avlamak için arkadaşlarıyla Batman Çayı'na giden bir gencin suya attığı filenin içinde şurup şişesi çıktı. Gencin kırdığı şişenin içinden Arapça yazıların olduğu kağıt, muska ve genç bir kadının fotoğrafı çıktı. Sosyal medyada paylaşılan ve şişeden çıkanların, 'büyü' olduğunu belirten yorumların ardından, aynı çayda başka Arapça yazıların olduğu kağıtların bulunduğu görüntüler ortaya çıktı.

VATANDAŞLARA UYARI: BUNU YAPANLAR SAHTEKAR

Şişelerin kimler tarafından atıldığı bilinmezken bu paylaşımların ardından Diyanet-Sen Şube Başkanı Ahmet Cihan, uyarılarda bulunarak, 'büyü' veya benzeri şeylerle Müslümanların beklenti içinde olmamaları gerektiğini, bunları yapanların sahtekar olduğunu ve şikayet edilmeleri gerektiğini söyledi.

Batman Çayı'ndaki 'büyü' şişeleri için vatandaşlara uyarı

"ARAPÇA HARFLER YAZIYOR Kİ..."

Ortaya çıkan görüntülerden birini izleyen Cihan, yazılardan bir şey anlaşılmadığını ifade ederek, "Son günlerde Batman Çayı'nda çıkan bazı muska veya Arapça yazılı kağıtların bulunması nedeniyle bunların büyü, sihir olup olmadığını bilemiyoruz ama halkımıza sahte hocalara karşı duyarlı olmaları için bazı tavsiyelerde bulunmak istiyoruz. İçki, kumar, dikili taşlar, fal gibi işlerden Müslümanların şiddetle kaçınmaları gerekiyor. 'Ben şifa veriyorum' diyen hocalardan şiddetle kaçınmaları gerekir. Bu gibi şeyler İslam inancına aykırı konulardır. Vatandaşlarımızın özellikle dini sömürü yapan bu gibi muskacılara, falcılara inanmamaları gerekir. Kişi zaten bunlara inansa resmen küfre girmiş oluyor. İslam'da sihir yoktur, falcılık yoktur, o gibi muskalar yoktur. İzlediğimiz videoda da herhangi bir muskayı açtığımızda içinde anlaşılmayan Arapça rakamlar, yazılar, harfler yazıyor ki kimse anlamasın. Bunlar asla herhangi bir şey ifade etmiyor. Bu düzenbazların, bu hocaların konunun anlaşılmaması için kendilerince kullandığı bazı işaretler var. Bu işaretlerden kimse anlamıyor. Uydurmuş oldukları bazı işaretlerdir ve ben orada şahsen ondan bir şey anlamadım. Anlaşılmıyor" diye konuştu.

Batman Çayı'ndaki 'büyü' şişeleri için vatandaşlara uyarı

"SAHTEKARLARA İNANMAMAK LAZIM"

Bu tür şeylerin kişiyi boşluğa sürüklediğini ifade eden Cihan, "Hep kandırmaca, hep menfaat çıkarma. Çünkü kişi böyle bir muskacıya gittiği zaman psikolojik olarak etkileniyor. Uyarıyoruz halkımızı. Gerçek hocalara sorsunlar. Sihir insanı helaka götüren 7 büyük günahtan biridir. Allah'a şirk koşmaktan sonra en büyüğü sihirdir. Peygamberimizin gelmesiyle bu gibi şeyleri ayağının altına almış, kökten yok etmiş, yok saymıştır. Büyü yapmak, yaptırmak, büyücüye gitmek, böyle şeylere inanmak büyük günahtır. İnsanın inancını tehlikeye koyuyor. Oğlum hastadır iyileşmesi için, şu işimin olması için, eşimin beni sevmesi için veya şu kızın bana gönül vermesi için yapılan bütün büyüler sahte, günah ve haramdır. Her şeyin şifası, Allah'tandır. Sahtekarlara inanmamak lazım. Bu toplumumuza yerleşmiş bir hastalıktır. Bütün İslam aleminin bu gibi şeylerin önüne geçmesi lazım. Müslümanlar, bunlarda çok dikkatli olup, asla böyle bir şeyden beklenti içinde olmamalı. Halkımızın da böyle sahtekarları şikayet edip, onları ihbar etmeleri gerekir" diye konuştu.

Batman Çayı\'ndaki \'büyü\' şişeleri için vatandaşlara uyarı

Ahmet Cihan, 3-sayfa, Batman, Gündem, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Batman Çayı'ndaki 'büyü' şişeleri için vatandaşlara uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Emre Yaprak:
    Açıklamayı yapan kişi kim ise bence eksik bir bilgi veriyor İslam ALLAH katında tek dindir. Sihir, Büyü ve Benzeri Şeyler Lanetliktir ve hayatta gerçekten vardır maalesef içinde iman ve Allah korkusu olmayanlar bu gibi şeylerle insanlara zulmeder Müslümanların Her Zaman Dua Edip Yüce ALLAH ‘ tan bu gibi kötülüklerden korunmak için dua etmeleri gereli ALLAH bizleri her türlü kötülükten zalimlerden sihirbaz büyücülerin şerrinden muhafaza eylesin (Amin) ?? 59 6 Yanıtla
  • ferhat eser:
    şişenin içinden çıkanı tekirdağ sağlamtaş köyünde motor ayşe hocaya götürün anında bozar kral büyüyü elhamdülillah 4 18 Yanıtla
  • Çelikk:
    Başka İşiniz Kalmadı 12 1 Yanıtla
  • poyraz can:
    sorsan hepsi müslüman 8 1 Yanıtla
  • Diyego Can:
    eskiden bunları evin bahçelerine atarlardı şimdide şişeye koyup nehirlere atıyorlar ne günlere kaldık... 4 0 Yanıtla
  • Yılmaz:
    Papaz büyüsü ise Gercektir 1 2 Yanıtla
  • Murat Ergin:
    Sanki şikayet etsek hemen harekete geçeceksiniz öylemi... 2 0 Yanıtla
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