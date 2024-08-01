Batman'da bir kaza daha: 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Batman'da bir kaza daha: 8 kişi yaralandı

Batman Beşiri karayolunda meydana gelen kazada, iki araç çarpıştı ve 8 kişi yaralandı. Kaza sonucunda olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

01.08.2024 22:49
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Batman'da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği yolda bir kaza daha meydana geldi. İki aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Batman Beşiri karayolunda meydana geldi. Beşiri istikametine seyreden 34 SL 1625 plakalı otomobil sürücüsü aniden şerit değiştirmek isterken seyir halindeki 34 JG 6003 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da bir kaza daha: 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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