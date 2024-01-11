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Batman'da Hastane Odası Yangını: Ölen ya da yaralanan olmadı - Son Dakika
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Batman'da Hastane Odası Yangını: Ölen ya da yaralanan olmadı

Batman'da bir özel hastanede psikiyatri servisinde tedavi gören erkek hasta, kaldığı odayı ateşe verdi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Hastanede yatan hastalar Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay ile ilgili psikiyatri hastası gözaltına alındı. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

Batman\'da Hastane Odası Yangını: Ölen ya da yaralanan olmadı
11.01.2024 - 04:50,  Güncelleme: 04:52
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Batman'da bir özel hastanede psikiyatri servisinde tedavi gören erkek hasta, kaldığı odayı ateşe verdi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Batman'da özel bir hastanenin 6. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin 6. katında tedavi gören psikiyatri hastası henüz bilinmeyen bir nedenle odasını ateşe verdi. Serviste kalan hastane personeli çıkan dumanları görünce durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Hastanede mahsur kalan hastalar itfaiye ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yoğun bakımdan yeni doğan bebekleri kurtaran vatandaş Mustafa Yeşilırmak, "Ofisimde çalışıyordum. Çalıştığım esnada dışardan çok yoğun sesler gelince balkona çıktım. 2 tane genç, hastanenin kapısını açmaya çalışıyordu. Hastanenin en son katında dumanlar yükseliyordu. Ben de apar topar çıktım yardım etmeye gittim. Biz geldiğimizde kimse yoktu, biz ilk müdahaleyi yaptık. 13 tane yeni doğan bebek yoğun bakımda vardı. Toplan 2 tane yavru bebeği kurtardım dumanların arasından. Dumanların arasından bebekleri kurtarırken çok zorlandım, bebeklerde serum takılıydı. Dumandan önümü göremiyordum, çok zorluklarla 2 bebeği kurtardım" dedi.

Hastanede yatan hastalar Batman Eğitim Araştırma Hastanesi sevk edildi. Olay ile ilgili psikiyatri hastası gözaltına alındı. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İHA
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İtfaiye, Batman, Güvenlik, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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