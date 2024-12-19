Batman'da mobilya fabrikasında yangın
BATMAN - Batman Organize Sanayi Bölgesinde Raudi mobilya fabrikasında yangın çıktı.
Organize Sanayi Bölgesinde Raudi mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. TOMA'larında müdahalesiyle yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
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