Batman\'da otomobilin tırın altına girdiği kazada 2 kişi ağır yaralandı

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Batman'da otomobil tırın altına ok gibi saplandı: 2 ağır yaralı

BATMAN - Batman- Beşiri karayolunda otomobilin tırın altına girdiği kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Batman - Beşiri karayolunda 21 ABD 314 otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan 06 DJ 2523 tıra arkadan çarparak altına girdi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.