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Batman'da otomobilin tırın altına girdiği kazada 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Batman'da otomobilin tırın altına girdiği kazada 2 kişi ağır yaralandı

Batman - Beşiri karayolunda meydana gelen kazada, bir otomobil park halindeki bir tıra arkadan çarparak altına girdi. Kazada ağır yaralanan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

11.12.2023 - 22:41,
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Batman'da otomobil tırın altına ok gibi saplandı: 2 ağır yaralı

BATMAN - Batman- Beşiri karayolunda otomobilin tırın altına girdiği kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Batman - Beşiri karayolunda 21 ABD 314 otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan 06 DJ 2523 tıra arkadan çarparak altına girdi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman\'da otomobilin tırın altına girdiği kazada 2 kişi ağır yaralandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Batman'da otomobilin tırın altına girdiği kazada 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da otomobilin tırın altına girdiği kazada 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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