Batman merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli cezaevine gönderildi

BATMAN (İHA) – Batman merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 kişi tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Soruşturma sürecinde gerçekleştirilen 44 ara yakalamada toplam 420,79 gram sentetik kannabinoid, 19,4 gram metamfetamin, 12,9 gram eroin, 7 kilo 400 gram skunk ve 24 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi. Elde edilen deliller ve yürütülen fiziki ve teknik takibin ardından 19 Ekim 2026 tarihinde Batman merkezli olarak Van, Hakkari Yüksekova ve Mersin illerinde belirlenen 18 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şahıs hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.