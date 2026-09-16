Batman’da kaçakçılık operasyonları: 2 gözaltı

Batman'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Çay Mahallesi'nde jandarma ekiplerince iki farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 3 adet sigara sarma makinesi, 1 adet hava kompresörü, 800 bin adet boş makaron, 144 bin adet kilitli poşet, 524 kilogram kıyılmış tütün ve 6 çuval pamuk filtreye el konuldu. Olaya ilişkin gözaltına alınan M.A. (29) ve H.A. (33) ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla süreceği bildirildi.