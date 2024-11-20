Baygın Karısını Hastaneye Götürürken Kaza Yaptı - Son Dakika
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Baygın Karısını Hastaneye Götürürken Kaza Yaptı

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Kırmızı ışık ihlali sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

20.11.2024 14:10
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Bayılan karısını hastaneye götürürken kaza yaptı

Kırmızı ışık ihlaliyle meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin bir başka otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün, baygınlık geçiren karısını hastaneye yetiştirmek isterken kazaya sebebiyet verdiği belirlendi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza; Demokrasi Bulvarında dün meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İsa S'nin kullandığı 07 BAP 333 plakalı otomobilin kırmızı ışık ihlali yaparak geçmek istediği sırada, Çetin Emeç Caddesinden gelip Güllük Caddesi istikametine gitmekte olan Gamze Azer Benlioğlu'nun kullandığı 07 BHR 909 plakalı otomobile yandan çarpması sonucunda meydana geldi. Gamze Azer Benlioğlu'nun kullandığı 07 BHR 909 plakalı otomobil çarpmanın şiddetiyle rejüje çıkıp trafik levhasına çarparak durabildi.

Kazada; otomobillerde yolcu olarak bulunan Asiye S., Betül Eser ve Derya Angın yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılardan Asiye S. ve Betül Eser ambulansla, Derya Angın ise kendi imkanlarıyla hastaneye gittiler.

Bayılan karısını hastaneye götürüyormuş

Diğer taraftan güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada kırmızı ışıkta geçtiği belirlenen 07 BAP 333 plakalı otomobil sürücüsü İsa S'nin baygınlık geçiren eşini hastaneye yetiştirmek isterken kırmızı ışık ihlali yaptığı bildirilirken, otomobilin arka koltuğunda baygın olarak yatan Asiye S. 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Baygın Karısını Hastaneye Götürürken Kaza Yaptı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Baygın Karısını Hastaneye Götürürken Kaza Yaptı - Son Dakika

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