Bayram dönüşünde Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk

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Bayram dönüş yoğunluğu başladı

DÜZCE - Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde bayram dönüşü sebebi ile yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramını memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüş yoğunluğu başladı. Tatil bitmesine 2 gün kala yola çıkan sürücülerin oluşturduğu yoğunluk havadan drone ile görüntülendi. Saatte 30 ila 60 kilometre hızla seyreden araçlar İstanbul istikametine akıcı yoğunluk oluşturdu. Polis ve karayolları ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk olmaması için çalışmalarını sürdürüyor.