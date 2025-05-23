İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde İSKİ'nin kanalizasyon çalışmaları esnasında göçük meydan geldi.
İşçilerden biri toprak altında kaldı. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu, belden aşağısı göçük altında kalan işçi kurtarıldı. Bilinci açık şekilde bulunduğu yerden çıkarılan işçi, ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaynak: İHA, DHA, AA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kanalizasyon çalışmasında 1 işçi göçük altında kaldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)