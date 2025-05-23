Kanalizasyon çalışmasında 1 işçi göçük altında kaldı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde İSKİ'nin kanalizasyon çalışmaları esnasında göçük meydan geldi.

İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

İşçilerden biri toprak altında kaldı. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu, belden aşağısı göçük altında kalan işçi kurtarıldı. Bilinci açık şekilde bulunduğu yerden çıkarılan işçi, ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: İHA, DHA, AA