Kanalizasyon çalışmasında 1 işçi göçük altında kaldı - Son Dakika
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Kanalizasyon çalışmasında 1 işçi göçük altında kaldı

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Kanalizasyon çalışmasında 1 işçi göçük altında kaldı
23.05.2025 13:00
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Kanalizasyon çalışmasında 1 işçi göçük altında kaldı
Haber Videosu

Bayrampaşa'da kanalizasyon çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan işçi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye götürüldü.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde İSKİ'nin kanalizasyon çalışmaları esnasında göçük meydan geldi.

Kanalizasyon çalışmasında göçük,1 işçi toprak altında kaldı

İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

İşçilerden biri toprak altında kaldı. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu, belden aşağısı göçük altında kalan işçi kurtarıldı. Bilinci açık şekilde bulunduğu yerden çıkarılan işçi, ambulansla hastaneye götürüldü.

Kanalizasyon çalışmasında göçük,1 işçi toprak altında kaldı
Kanalizasyon çalışmasında göçük,1 işçi toprak altında kaldı

Kaynak: İHA, DHA, AA

Kanalizasyon çalışmasında 1 işçi göçük altında kaldı
Kaynak: İHA

Bayrampaşa, İstanbul, İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kanalizasyon çalışmasında 1 işçi göçük altında kaldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Serkan Basar:
    Bir Gariban Bir Emekçi Daha Hakka yürüdü o tertemiz rızkının peşinde Rabbim Rahmetiyle Muamele Etsin Yakınlarına sabırlar versin 1 0 Yanıtla
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