Bella Hadid Los Angles'taki yangında kül olan evinin fotoğrafını paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bella Hadid Los Angles'taki yangında kül olan evinin fotoğrafını paylaştı

Geniş Video İzle

Ünlü model Bella Hadid, Los Angeles'taki yangınlar sonucu ailesinin Malibu'daki evinin tamamen yandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Malibu'nun prestijli Carbon Canyon bölgesinde bulunan ve 2007 yılında 4.5 milyon dolara satın alınan ev, Hadid ailesinin 16 yıllık yuvasıydı. Bella, yangından etkilenen aileler için bağış kampanyaları başlatacağını duyurdu.

13.01.2025 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü model Bella Hadid, Los Angeles yangınlarında ailesinin Malibu'daki evinin tamamen yandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Hadid, alevler içindeki malikanenin fotoğraflarını paylaşarak duygusal bir mesaj yayınladı.

Malibu'nun prestijli bölgesi Carbon Canyon'da bulunan ve 2007 yılında 4.5 milyon dolara satın alınan ev, Hadid ailesinin 16 yıllık yuvasıydı. Bella'nın annesi Yolanda Hadid, evi satın aldıktan sonra iki yıl boyunca kapsamlı bir renovasyon gerçekleştirmişti.

Instagram'dan yaptığı paylaşımda yıkıldığını belirten Bella Hadid, "Bu evde yarattığımız anılar, annemin evi inşa ederken gösterdiği özen ve yaşadığımız tüm güzel anlar için minnettarım. Ancak şu an tek düşünebildiğim, onlarca yıllık evlerini ve tüm anılarını kaybeden arkadaşlarım" dedi.

Hadid ayrıca, yangından etkilenen aileler için bağış kampanyaları başlatacağını duyurdu. Ünlü model, "Evlerini kaybeden arkadaşlarıma umut olmak ve yeniden inşa sürecinde yardımcı olmak istiyorum" açıklamasında bulundu.

Los Angeles'ta beş gündür devam eden yangınlarda 16 kişi hayatını kaybetti, 153 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki günlerde rüzgar hızının saatte 130 kilometreye ulaşabileceği uyarısında bulunuyor. Bölgedeki birçok ünlü isim ya şehri terk etti ya da lüks otellere yerleşti.

Bella Hadid Los Angles'taki yangında kül olan evinin fotoğrafını paylaştı
Bella Hadid Los Angles'taki yangında kül olan evinin fotoğrafını paylaştı
Bella Hadid Los Angles'taki yangında kül olan evinin fotoğrafını paylaştı
Bella Hadid Los Angles\'taki yangında kül olan evinin fotoğrafını paylaştı

Sosyal Medya, Los Angeles, Bella Hadid, 3-sayfa, Medya, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bella Hadid Los Angles'taki yangında kül olan evinin fotoğrafını paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Reyhan Gök:
    bizim sanatcilarinda evleri kül oldu daha beteri olsunlar inşallah 26 4 Yanıtla
  • okan:
    2 film yaparsın alırsın 28 0 Yanıtla
  • monşer null:
    Size birşey olmaz para va 22 0 Yanıtla
  • erkan zengin:
    beter olun 18 3 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Bunlar daha iyi gunleri biz beter olun 15 2 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Rüzgar eken fırtına biçer yuzbinlerce mazlumun ahı var 11 0 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    Para toplayacakmış kendi evinin parası çıktimi ötekilere bu kadar para toplandi herkes üçkagıtçı olmuş 7 0 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Abuk sabuk paralar kazanmaya devam onamı uzulecegiz adaletsiz bir duzen kurulmus ha dogaya hayvana uzulduk dunya herkesin 5 0 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Buda sözde Filistinli şatafat için de yaşıyor 0 1 Yanıtla
  • TC Tabak:
    her önüne gelen yazmış bella için. Yaptıklarını bilseniz yazdıklarınızdan yüzünüz kızarırdı. Kendi toplumu olan filistinlilere yaptıklarından habersizce yargı dağıtmışsınız. Keşke tüm insanlar onun kadar içten davranabilse, mert olmak başkadır, iftira atmak başka. 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 06:36:26. #1.12#
SON DAKİKA: Bella Hadid Los Angles'taki yangında kül olan evinin fotoğrafını paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.