Bella Hadid Los Angles\'taki yangında kül olan evinin fotoğrafını paylaştı

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Ünlü model Bella Hadid, Los Angeles yangınlarında ailesinin Malibu'daki evinin tamamen yandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Hadid, alevler içindeki malikanenin fotoğraflarını paylaşarak duygusal bir mesaj yayınladı.

Malibu'nun prestijli bölgesi Carbon Canyon'da bulunan ve 2007 yılında 4.5 milyon dolara satın alınan ev, Hadid ailesinin 16 yıllık yuvasıydı. Bella'nın annesi Yolanda Hadid, evi satın aldıktan sonra iki yıl boyunca kapsamlı bir renovasyon gerçekleştirmişti.

Instagram'dan yaptığı paylaşımda yıkıldığını belirten Bella Hadid, "Bu evde yarattığımız anılar, annemin evi inşa ederken gösterdiği özen ve yaşadığımız tüm güzel anlar için minnettarım. Ancak şu an tek düşünebildiğim, onlarca yıllık evlerini ve tüm anılarını kaybeden arkadaşlarım" dedi.

Hadid ayrıca, yangından etkilenen aileler için bağış kampanyaları başlatacağını duyurdu. Ünlü model, "Evlerini kaybeden arkadaşlarıma umut olmak ve yeniden inşa sürecinde yardımcı olmak istiyorum" açıklamasında bulundu.

Los Angeles'ta beş gündür devam eden yangınlarda 16 kişi hayatını kaybetti, 153 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki günlerde rüzgar hızının saatte 130 kilometreye ulaşabileceği uyarısında bulunuyor. Bölgedeki birçok ünlü isim ya şehri terk etti ya da lüks otellere yerleşti.