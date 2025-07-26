Beltur İşçileri İşten Atılmayı Protesto Etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Beltur isimli iştirak şirketinde çalışan 3 işçi, işten atıldıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Beltur isimli iştirak şirketinde çalışan Beltur Anadolu Bölgesi Yöneticisi Cem Özbek, Beltur Gazhane Plus Cafe Büfe Sorumlusu Cihan Yıldız, Beltur Numune Büfe Personeli Şentürk Değirmenci isimli işçiler 17 Haziran'da işten atıldı. Bugün ise 3 işçi bir sendikanın üyeleri ile birlikte Mecidiyeköy Meydanı'nda bulunan Beltur şubesine gelip eylem yaptı. Ellerinde pankartlarla meydana gelen işçiler izin verilen yerde eylem yapmak yerine Beltur şubesinin içine girdi. Sendika Genel Sekreteri Gökhan Aslan ise haklarını istediklerini belirterek basın açıklaması yapmaya başladı. O sırada izin verilen alanda eylem yapılmadığı için polis ekipleri tarafından uyarıda bulunuldu. Eylemlerine devam eden işçiler mağdur olduklarını dile getirerek haklarını istedi.

"Yaşananın tam bir hukuksuzluk olduğunun herkes farkında"

Basın açıklamasını okuyan Aslan, "Hukuksuz bir şekilde işten atılan 3 arkadaşımızın direnişi sürüyor. En son Gazhane Beltur tesisinde yaptığımız işyerini terk etmeme eylemimizin ardından İBB ve CHP yöneticileri bizlerle görüşmek istediler. Sorunu çözecek, yaşanan hukuksuzluğu giderecek bir adım atacaklarını söylediler. Bu söze karşı direnişimize ara verdik ve görüşmelere başladık. Yaşananın tam bir hukuksuzluk olduğunun herkes farkında" dedi.

"Beltur yöneticileri tarafından bir kumpasla işten çıkartıldılar"

Aslan, "Arkadaşlarımızın 37 gündür yaşadığı gerçeği anlatıyoruz. Bu 3 arkadaş iş yerinde imzalanan toplu iş sözleşmesine tepki gösterdikleri için Beltur yöneticileri tarafından bir kumpasla işten çıkartıldılar. Arkadaşlarımızın talebi net. Hukuksuzluğu, yaptıklarını biliyorsunuz. CHP ve Beltur yönetimi bunu biliyor. Bir tane talebimiz var bu yanlıştan dönün istiyoruz. Memlekette yaşanan bütün haksızlıkların aynısını uyguluyorsunuz. Tablo çok net. Bu yanlıştan vazgeçilene kadar, arkadaşlarımız işe geri alınana kadar direniş sürecek. Bizim için bu mesele onur, haysiyet ve ekmek meselesi" ifadelerini kullandı.

"26. kodun ortadan kalkması için tarihi belli olmayan bir istifa dilekçesi imzalansın"

CHP ve Beltur yönetimi ile yapılan görüşmelerinde verilen teklifi anlatan Aslan, "Geçen hafta Gazhane tesisinde yaptığımız eylemden sonra CHP ve Beltur yöneticileri bizimle görüşmek istedi. Arkadaşlarımız tazminatsız ve 26. koddan işten çıkarıldılar ve bize sunulan teklif şu oldu; 'Bu arkadaşlarımız için 26. kodun ortadan kalkması için tarihi belli olmayan bir istifa dilekçesi imzalansın' dendi. Bu arkadaşlarımız hukuki mücadele de başlattılar. Bu istedikleri ile istifa ederseler hukuki mücadelenin önünü kesmiş olacaklar. Buradaki arkadaşlarımıza hak vermek değil iyice haksız durumuna düşürüyorlar" şeklinde konuştu. - İSTANBUL