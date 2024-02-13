Beşiktaş saldırısı davasında sanığa 15 yıla kadar hapis talebi

Beşiktaş Vodafone Park çevresinde 10 Aralık 2016'da gerçekleşen ve 40 polis memurunun şehit olduğu, 7 vatandaşın da hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin firari olarak aranırken 7 yıl sonra yakalanan sanık Aydın Ekici'nin davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, Ekici'nin 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Beşiktaş Vodafone Park çevresinde 10 Aralık 2016'da gerçekleşen ve 40 polis memurunun şehit olduğu, 7 vatandaşın da hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin firari olarak aranırken geçtiğimiz sene yakalanan sanık Aydın Ekici'nin yargılanmasına devam edildi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Aydın Ekici ve avukatı hazır bulundu.
40 polisin şehit olduğu, 7 vatandaşın hayatını kaybettiği belirtildi
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, PKK silahlı terör örgütüne bağlı TAK isimli oluşum tarafından 10 Aralık 2016'da Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu etrafında gerçekleştirilen terör saldırısında 40 polis memurunun şehit olduğunu, 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini, olay nedeniyle 208 polis memuru ile 34 vatandaşın yaralandığını ve eylemlerin ise olay sırasında ölen Kadri Kılınç ile Burak Yavuz isimli örgüt üyeleri tarafından gerçekleştirildiğini anlattı.
Sanık Ekici'nin örgütün amaçlarına hizmet eden bir 'örgüt üyesi' olduğu aktarıldı
Açıklanan mütalaada, sanık Aydın Ekici'nin PKK silahlı terör örgütünün İstanbul hücre yapılanması sorumlusu olan ve Beşiktaş saldırısının planlayıcılarından olan Mehmet Emin Töre ile aynı hücre evinde ikamet ettiği, ikamette elektronik devre, patlayıcılar ve 16 adet termos ele geçirildiği, 4 adet termostan en tehlikeli patlayıcılardan TNT ele geçirildiği belirtildi. Mütalaada sanık Ekici'nin PKK/KCK silahlı terör örgütü ile organik bağı bulunan ve örgütün amaçlarına hizmet eden bir örgüt üyesi olduğu kaydedildi.
Mütalaada, 1 Temmuz 2017'de yapılan aramalarda ele geçirilen termoslarda bulunan patlayıcı madde bulaşıklarının 10 Aralık 2016'daki Beşiktaş'ta gerçekleştirilen terör saldırısında kullanılan patlayıcı maddelerle aynı tür olması nedeniyle sanığın Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısından sorumlu tutulması gerektiği nedeniyle cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmışsa da, gerek patlayıcıların olaydan yaklaşık 7 ay sonra ele geçirilmiş olması, gerekse sanığın, patlayıcıların ele geçirildiği dönem içerisinde ikametten taşınmış olmasının göz önüne alındığı, böylece Beşiktaş'ta gerçekleştirilen terör saldırısına azmettiren, müşterek fail veya yardım eden sıfatıyla iştirak ettiğine dair her türlü şüpheden uzak delil bulunamadığı belirtildi. Ayrıca, sanık Ekici'nin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu dışındaki diğer suçlardan mahkumiyetine yeterli, kesin ve inandırıcı delilin olmadığının anlaşıldığı kaydedildi.
15 yıla kadar hapis talebi
Açıklanan mütalaada, sanık Ekici'nin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Mütalaada, sanık hakkındaki diğer suçlardan ise kesin, somut ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatına karar verilmesi istendi.
Tutukluluk halinin devamına karar verildi
Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Ekici'nin tutukluluk halinin devamına ve sanık tarafına açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL
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Son Dakika › 3.Sayfa › Beşiktaş saldırısı davasında sanığa 15 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
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