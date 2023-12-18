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Beşiktaş'ta İş Vaadiyle Dolandırılan Pilavcı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta İş Vaadiyle Dolandırılan Pilavcı

Beşiktaş'ta yaşayan ve seyyar olarak pilavcılık yapan Mahmut E., iş vaadiyle dolandırıldı. Mahmut E.'nin kendisini iş vaadiyle dolandıran ve 3 ayrı isim kullanan, gerçek adı Olcay K. olan şahsı ise 4 yıldır tanıdığı ve aralarındaki ilişkiyi kendi tabiriyle 'abi-kardeş gibi' şeklinde tanımladığı öğrenildi. Mahmut E., durumun çözüme kavuşturulmasını bekliyor.

Beşiktaş\'ta İş Vaadiyle Dolandırılan Pilavcı
18.12.2023 - 21:07,
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Beşiktaş'ta yaşayan ve seyyar olarak pilavcılık yapan Mahmut E., iş vaadiyle dolandırıldı. Mahmut E.'nin kendisini iş vaadiyle dolandıran ve 3 ayrı isim kullanan, gerçek adı Olcay K. olan şahsı ise 4 yıldır tanıdığı ve aralarındaki ilişkiyi kendi tabiriyle 'abi-kardeş gibi' şeklinde tanımladığı öğrenildi. Düzenli bir iş ümidiyle 120 bin lira dolandırıldığını ve çaresiz olduğunu belirten Mahmut E., durumun çözüme kavuşturulmasını bekliyor.

Beşiktaş Arnavutköy'de seyyar aracında pilav satarak geçimini sağlayan Mahmut E. iş vaadi ile dolandırıldı. İddiaya göre, Mahmut E. pandemi döneminin başlarında sahibi olduğu çay ocağında çalıştığı sıralarda Hakan isimli bir şahısla tanıştı. Çay ocağının yakınındaki balık restoranına ara sıra gelen Hakan isimli şahısla tanışıp bir süre sonra samimi olan Mahmut E. aralarındaki ilişkinin artık 'abi kardeş gibi' olduğunu belirtti. Pandemi sürecinde çay ocağını kapatmak zorunda kaldığını belirten Mahmut E., olayların tam da bu sürecin ardından gerçekleştiğini ifade etti. Çay ocağını kapatmasının ardından Arnavutköy sokaklarında pilav satmaya başlayan Mahmut E. bir süre sonra Hakan isimli şahsın kendisine bir iş teklifi ile geldiğini söyledi.

Olayların gelişimini anlatan Mahmut E., "Hakan isminde bir abi vardı 4 yıl boyunca müşterimdi. Balık restoranına geliyordu öyle tanıştık. Nereli olduğumu sordu Diyarbakırlıyım dedim. Benim o zamanlar burada çay ocağım vardı ona çay ısmarladım. 4 yıl boyunca abi kardeş gibi bir ilişkimiz vardı. Bir gün yine balık yemeye geldiğinde bana iş teklifinde bulundu. Kadrolu çaycı olarak çalışmak ister misin dedi. Ben de oraya girmek için paraya ihtiyacım olacağını ama benim ilkokul mezunu olduğumu ve paramın olmadığını söyledim. Ben senden para istemiyorum insanlık namına bir hayır işlemek istiyorum dedi ben de tamam dedim. Evraklarımı hazırladım ve haziranın 15'inde de ona teslim ettim" dedi.

İş bulma ümidiyle, önceden de tanıdığı Hakan isimli şahsa güvendiğini belirten Mahmut E., şöyle devam etti: "Bir süre sonra kabul edilmediğini söyledi. Neden diye sorduğumda bankalardaki sicilimin bozuk olduğunu söyledi. Esnaflık yapıyordum battım bu yüzden kredi borçlarım vardı. Son 1 senedir sokakta pilav satıyorum dedim. Ben yardımcı olacağım dedi. Banka avukatı ile şirket avukatının konuştuğunu ve borcumun 63 bin liradan 53 bine indirildiğini ve bunun da her ay maaşımdan kesilerek ödeneceğini söyledi. Ben de önden 15 bin lira peşin verip temiz kağıdımı da alıp size vereyim dedim, gerek yok şirket avukatı ile banka avukatı zaten konuşmuş dedi."

Mahmut E. bu noktadan sonra Hakan olarak bildiği şahsın kendisinden ufak bir peşinat istediğini ve ardından borcun kapanacağını söylediğini belirtti.

"3 ayrı isim kullanıyormuş"

Bir süre sonra dolandırıldığını düşünen Mahmut E. karakola gidip şikayette bulunduğunda gerçeği öğrendi. 4 yıldır Hakan olarak tanıdığı kişinin gerçek adının Olcay K. olduğunu ve zaten benzer suçlardan arandığını öğrendi.

Yaklaşık 120 bin lira dolandırıldığını ifade eden Mahmut E. "Senin paran bana nasip olursa oğlumun ölüsünü göreyim dedi. Bana kendini Hakan olarak tanıtmıştı ama ismi Hakan bile değilmiş. 3 tane çocuğum var 3-5 kuruş kazanabilmek için sokakta pilav satıyorum. Beni sürekli oyaladı ve ben de sonunda karakola başvuru yaptım ve şikayette bulundum. Kendisi 3 ayrı isim kullanıyordu. İsimlerinden biri Hakan, biri Mustafa Çalışkan ve biri de gerçek ismi olan Olcay K. Benim bu isme para gönderdiğimin dekontları da var. Ben şikayette bulundum kendisi aranıyor. Bekliyorum ama zor durumdayım. Toplam kendisi bana 120 bin lira zarar verdi. İş için beklediğim 3 hafta boyunca işe de çıkmadım. Az kalsın evsiz de kalıyordum kiramı ödeyemediğim için" dedi.

Akşam 7'den sabah saatlerine kadar sokaklarda pilav sattığını söyleyen Mahmut E. olayın çözüme kavuşturulmasını bekliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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