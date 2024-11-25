Beşiktaş'ta Kayıp Kardeşler için Arama Sürüyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Kayıp Kardeşler için Arama Sürüyor

İstanbul Beşiktaş'ta denizde kaybolan abla ve kardeşi için arama çalışmaları devam ediyor.

25.11.2024 17:05
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İstanbul Beşiktaş'ta denizde kaybolan abla ve erkek kardeşinin babalarıyla yurt dışından tatil için Türkiye'ye geldikleri öğrenilirken, ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

Beşiktaş Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi'nde cumartesi günü saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayın detayları ortaya çıkıyor. İddiaya göre İspanya'da aile restoranı işleten Ayşe C. (29) ile kardeşi Velat C. (23), babaları Ensari C. ile birlikte tatil için 14 Kasım'da Diyarbakır'a geldi. Diyarbakır'da yaklaşık 10 gün kalan aile, ardından 25 Kasım günü İspanya'ya dönmek için İstanbul'a geldi. İstanbul'u dolaşmak isteyen Ayşe C. ve kardeşi Velat C. sahilde gezintiye çıktı. Ayşe C. bilinmeyen bir nedenle denize düşürken, kardeşi Vedat C. de onu kurtarmak için suya atladı. Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle akıntıya kapıldığı tahmin edilen iki kardeş denizde kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalar sırasında bir cep telefonu bulunduğu öğrenilirken, olaya ilişkin incelemeler devam ediyor.

Görüntüleri görünce polis merkezine koştu

Baba Ensari C., çocuklarından haber alamayınca polis merkezine giderek, cumartesi akşamından beri çocuklarından haber alamadığını, denize düşen kişilerin çocukları olabileceğini söyledi. Ensari C.'nin polisteki ifadesinde, "14 Kasım'da tatil amaçlı İspanya'dan Diyarbakır'a geldik. İspanya'da restoran işi ile ilgileniyoruz. Yaklaşık 15 yıl önce yaşamak amacıyla yurt dışında gittik. 25 Kasım'da saat 20.00'de uçağımız vardı. Bu nedenle 23 Kasım'da Diyarbakır'dan İstanbul'a geldik. Sarıyer'de otelde konakladık. Konuyu basında görünce benzeterek ve olay gününden itibaren haber alamadığımız çocuklarımız için polis merkezine geldik" dediği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta Kayıp Kardeşler için Arama Sürüyor - Son Dakika

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