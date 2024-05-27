Beşiktaş\'ta restoranın bahçe duvarının çökmesi davasında mütalaa hazırlanması için dosya savcıya gönderildi

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Beşiktaş'ta restoranın bahçe duvarının çökmesi sonucu oradan geçen 1 kişi hayatını kaybetmesine ilişkin aralarında ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun da bulunduğu 7 sanıklı davada mahkeme, dosyanın mütalaasının hazırlanabilmesi için Cumhuriyet Savcısına gönderilmesine hükmetti.

Ünlü şef ve sunucu Somer Sivrioğlu'nun, Beşiktaş'ta 20 Mayıs 2022'de kendisine ait restoranın bakımını ve onarımını yapmadan kullanmaya ve kullandırmaya devam ettiği iddia edilen bahçe duvarının çökmesi sonucu 1 kişinin ölümüne 1 kişinin ise yaralanmasına ilişkin 7 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Somer Sivrioğlu katılmazken tarafların avukatları hazır bulundu.

Sorumluluğun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olduğu aktarıldı

Mahkemede, olay yerinde yapılan keşfe ilişkin bilirkişi raporu sunuldu. Raporda, söz konusu duvarın Nispetiye Caddesi tarafına kaldığını, Nispetiye Caddesi'nin ana arter listesinde bulunduğunu, ana arterlerin sorumluluğunun ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olduğunun bilindiği, duvarın İBB sorumluluğundaki ana arterde kalmış olduğu aktarıldı.

"Arkadaşımızın yanına gittiğimizde alnına büyük bir taş düşmüş ve ölmüştü"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Abdurrazaq Mukhtar Ahmed Abdulgader, olay günü altı kişi olduklarını belirerek, "Etiler'de bir lokantada iş yemeği yedik. Yemeğimiz bittikten sonra 6 arkadaş biraz yürümek isterken ben biraz geriden geliyordum. Vefat eden arkadaşımın yanındaki diğer arkadaş biraz daha hızlı bir şekilde önden yürüyordu. Büyük bir gürültü duyduk. Lokantanın biraz ilerisinde sağda birini 'Ali' diye bağırdığını duydum. Olayın olduğu yerle aramızda 20 - 25 metre mesafe vardı. Yıkılan duvarın olduğu yerden şiddetli müzik sesleri yükseliyordu. Arkadaşımızın yanına gittiğimizde alnına büyük bir taş düşmüş ve ölmüştü" şeklinde konuştu.

Muhtemel kasıtla cezalandırılmasını istedi

Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı, yıkılan duvarın gerektiği şekilde inşa edilmediğinin bilirkişi raporunda yer aldığını söyleyerek sanık Sivrioğlu'nun muhtemel kasıtla cezalandırılmasını istedi. Duvarın İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda olduğunu belitti

Yıkılan duvarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olduğunu belirterek savunma yapan sanık avukatı, Sivrioğlu'nun 6 aylık bir kiracı olduğunu, duvarın 35 senelik duvar olduğunu belirterek Sivrioğlu'nun beraatını talep etti.

Mütalaa hazırlanması için Cumhuriyet Savcısına gönderildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için dosyanın Cumhuriyet Savcısına gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'in, bahçe duvarının çökmesi ile kişilerin ölümünü veya yaralanmasını öngörebilecek durumda olmalarına rağmen bahçe duvarını ruhsatlandırma yapılmadan, bakım, tadilat, onarım veya güçlendirme işlemlerini yaptırmadan kullanmaya ve kullandırmaya devam ettikleri kaydedildi.

Duvarın tade dilatını ve onarımını yaptırmaları durumunda çökmeyeceği aktarıldı

Şüphelilerin yasal mevzuata, bilime ve fenne uygun şekilde duvarın tadilini ve onarımını yaptırmaları durumunda duvarın çökmeyeceğinin aktarıldığı iddianamede, şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleri sonucu Baha Eddin Ali Hafez Shanableh'in yaralanmasına, Ahmad Muhammed Salem Lubbad'ın ise ölümüne neden oldukları kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'in 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıl 8'er aydan 22,5'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. - İSTANBUL