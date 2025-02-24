Beşiktaş'taki Yangın Davasında Mahkeme, Bilirkişi Raporunu Bekleyecek - Son Dakika
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Beşiktaş'taki Yangın Davasında Mahkeme, Bilirkişi Raporunu Bekleyecek

Beşiktaş Gayrettepe'deki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, mahkeme bilirkişi raporunun beklenmesine karar verdi. Duruşmada tanık ifadeleri alınırken, sanıkların ihmali de gündeme geldi.

24.02.2025 15:48
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Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangın sonucu 29 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme, bilirkişi raporunun beklenilmesine karar verdi.

Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan tarihinde 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2'nci katında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapımı sırasında yangın çıkmış, çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin 22 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan salonda görülen duruşmada 5 tutuklu ile 6 tutuksuz sanık hazır bulundu. Sanık avukatları ile bazı müştekilerin de katıldığı duruşmaya bazı müştekiler ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

"Yangın çıktığında ben yoldaydım, yetişemedim"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Erkan Dillice, 10 yıldır çalıştığını belirttiği gece kulübünde şef garson olduğunu söyleyerek, "İşletmede hiçbir zaman bu kadar kapsamlı bir tadilata gidilmemişti. Toplamadan önce bütün personel oradaydı. Diğer şef garsonlarla konuştuk, izinleri de içeri söyledik. İzinler başladı, izin kullanmak istemeyen bazı arkadaşlar varmış onlar muhasebeyle konuşmuşlar, gidip gelmeye devam etmişler. Kapattığımız günden olayın olduğu güne kadar 20 günlük süreçte sürekli giden personel yok. Ben ara ara gidip geldim, gönderdiğim malzemeleri kontrol ettim. Ramazanın son haftasında biz de son hazırlıkları yaparız. Yangın çıktığında ben yoldaydım, yetişemedim" dedi.

"Bir önceki sene yangınla alakalı kısa bir konuşma yapıldı"

İfadesine devam eden tanık Dillice, "Bir önceki sene yangınla alakalı kısa bir konuşma yapıldı. Sanırım bir itfaiye görevlisi gelmişti tam hatırlamıyorum. Hangi yangına neyle müdahale edilir konusuyla ilgili kısa bir bilgilendirme yapılmıştı. Bu olay keşke hiç yaşanmasaydı. Biz bu yangın söndürme sisteminin faal olduğunu sanıyorduk. Yangın tüpü de vardı, bir dönem doldurmuşlardı ama ben hangisi dolu hangisi boş bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Ağabeyimle yıllarca gece kulüplerinde çalıştım. Orada çok büyük ihmalkarlıklar olduğunu biliyorum"

Yangında hayatını kaybeden Özkan Baş'ın kardeşi müşteki Önder Baş, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Ağabeyimle yıllarca gece kulüplerinde çalıştım. Orada çok büyük ihmalkarlıklar olduğunu biliyorum. İş yeri sahipleri ve firmaların ucuza kaçmasından, ucuz malzeme kullanmasından dolayı bu elim sonuç doğdu. Ağabeyim personel şefiydi. Tadilat işleri için orada tadilat personeli bulundurulması gerekiyor. Ağabeyim, mekan sahibi çağırınca gitmiş, ücret de ödememişler. Mekan sahipleri bedava işçi çalıştırmış oluyor kısaca" şeklinde konuştu.

Bilirkişi raporunun beklenilmesine hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, 5 sanığın tutukluluk hallerinin devamına ve bilirkişi raporunun hazırlanmasının beklenilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan tarihinde 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2'nci katında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapımı sırasında yangın çıkmış, çıkan yangında 2'si yabancı uyruklu 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlanmıştı.

Hazırlanan iddianamede 9 şüphelinin 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan ayrı ayrı 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Soruşturma çerçevesinde İstanbul Valiliği'nce aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu kişiler hakkında soruşturma izni verilmişti. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlanmış, iddianamede ise 13 şüphelinin 'görevi kötüye kullanma' ve 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçlarından ayrı ayrı 2,5 yıldan 17 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. 2 ayrı dava dosyasının birleştirilmesine karar verilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'taki Yangın Davasında Mahkeme, Bilirkişi Raporunu Bekleyecek - Son Dakika

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