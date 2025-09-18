Beton Mikserine Ceza - Son Dakika
Beton Mikserine Ceza

18.09.2025 08:38
Hatay'da seyir halindeyken yola beton döken mikser sürücüsüne 2 bin 71 TL ceza kesildi.

Hatay'da seyir halindeyken yola beton döken mikser sürücüsüne diğer araçların sürücüleri tepki gösterdi. Görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, yola beton döken mikserr 2 bin 71 TL para cezası uyguladı.

Olay, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyir halinde olan YTM BETON firmasına ait 63 YU 666 plakalı mikser, trafikte beklediği esnada yola beton döktü. Mikserden yola beton döküldüğünü fark eden diğer araç sürücüleri duruma tepki göstererek o anları kayıt altına aldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Trafik Şube Müdürlüğü harekete geçerek inceleme başlattı. Ekiplerin yaptıkları incelemeler ardından tespit edilen miksere, 2 bin 72 TL idari para cezası uygulandı.

"Trafikte araçlar sıkışık haldeyken beton mikserinden aninden yola beton döküldü ve o anları hayretle izledik"

Beton mikserinin bir anda trafikteyken yola beton döktüğünü ifade eden vatandaş Mehmet Şirin, "Trafikte araçlar sıkışık haldeyken beton mikserinden aninde yola beton döküldü. O anları şaşkınlıkla izledik. Beton mikseri sürücülerin bu konularda daha hassas olmalarını istiyoruz. Çünkü bu yollar diğer araç sürücüleri içinde temiz olması gerekiyor. Yola dökülen betonlar motosiklet sürücüleri için tehlike oluşturuyor. Beton mikserin kovalarının kapalı olarak trafiğe çıkmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

