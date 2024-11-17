Beylikdüzü'nde AK Parti binasına kaldırım taşıyla saldırı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde AK Parti binasına kaldırım taşıyla saldırı

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AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na kaldırım taşıyla saldırı düzenlendi. İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, saldırıyı şiddetle kınadığını ifade etti. O anlar kameraya yansıdı.

17.11.2024 15:15  Güncelleme: 15:37
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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na saat 03.00 sıralarında henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce kaldırım taşıyla saldırı düzenlendi. Parti binasının camlarının kırıldığı saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kaçan saldırganların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

KABAKTEPE: SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM

Olayın ardından sosyal medyadan açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe saldırıyı kınadı. Kabaktepe, "Dün gece AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, bu hain girişimi planlayanlara ve destekleyenlere karşı konunun hukuk önünde takipçisi olacağımızı açıkça ifade etmek istiyorum" dedi.

ÇOLAK: MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Ömer Çolak da saldırıya ilişkin, "Bu alçakça saldırıyı gerçekleştirenlere ve onları destekleyen odaklara açıkça ifade ediyoruz ki ülkemiz ve Beylikdüzü için mücadelemize kararlılıkla ve azimle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü\'nde AK Parti binasına kaldırım taşıyla saldırı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde AK Parti binasına kaldırım taşıyla saldırı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Çelikk:
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