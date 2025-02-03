Beylikdüzü'nde Silahlı Tehdit: 3 Gözaltı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Silahlı Tehdit: 3 Gözaltı

Güvenlik görevlisini silahla tehdit eden 3 kişi gözaltına alındı, bir kişi tutuklandı.

03.02.2025 23:08
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Beylikdüzü'nde güvenlik görevlisine silahlı tehdidine 3 gözaltı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir kişinin güvenlik görevlisini silahla tehdit etmesiyle ilgili yapılan çalışmalarda 3 kişi gözaltına alındı. Bir kişi tutuklandı.

Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde bulunana bir sitenin önünde yaşanan silahlı tehdit ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada S.Ü., T.A, ve S.A, isimli şahıslar yakalandı. Sabah saatlerinde güvenlik görevlisini tehdit edip, silahla havaya sıkan S.A, isimli şahsın uyuşturucu etkisinde olduğu tespit edildi. Şahsın adresinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 40 adet fişek ve 2.39 gram esrar ele geçirildi. S.Ü, savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, T.A, ve S.A, ise adliyeye sevk edildi.

Mahkemede ifadeleri alınan T.A., adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbet bırakıldı. Şüpheli S.A. isimli şahıs ise '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve uyuşturucu madde bulundurma ve uyuşturucu madde ticaretini yapma' suçlarından tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde Silahlı Tehdit: 3 Gözaltı - Son Dakika

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