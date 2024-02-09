Beyoğlu\'nda 19 yaşındaki genci darp ederek ölümüne neden oldukları iddia edilen 4 çocuğa hapis cezası talebi

Beyoğlu'nda 19 yaşındaki genci tekme tokat darp ederek sığındığı iş yeri bahçesinde ölümüne neden oldukları iddia edilen 14-17 yaş aralığındaki 4 çocuk hakkında 'kasten öldürme' suçundan 9 ile 15 yıl arasında hapis cezası talep edildi.
Beyoğlu'nda 25 Ağustos 2023'de 19 yaşındaki Abdullah Şakun'u tekme ve tokatlarla darp ederek, sığındığı iş yerinin bahçesinde ölümüne neden oldukları iddia edilen E.A. (16), E.D. (17), E.Ö. (14) ve M.E.D. (15) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, suça sürüklenen çocuklarrı olay günü 19 yaşındaki Abdullah Şakun'u el ve ayaklarıyla vurarak darp ettikleri, Şakun'un kaçtığı sırada bir iş yerinin bahçesine sığındığı ve orada şdud yığılarak vefat ettiği belirtildi. Vefat eden Şakun'un iş yeri bahçesine sığınarak demir parmaklıklı kapıyı kapatması sonucu saldırılardan kurtulduğunun aktarıldığı iddianamede, aksi durumda suça sürüklenen çocukların Şakun'u darp etmeye devam edecekleri ve öldürme kastıyla hareket ettiklerinin anlaşıldığı belirtildi.
Ani solunum durması sonucu vefat etti
Suça sürüklenen çocukların fikir ve eylem birliği içerisinde Şakun'u darp ettikleri kaydedilen iddianamede, darp sonucu Şakun'un maruz kaldığı travmanın etkisiyle sinir uçlarının aşırı uyarıldığı, buna bağlı olarak ani solunum ve dolaşım durması ile gelişen komplikasyonların Şakun'un ölümüne neden olduğu aktarıldı.
"Ağzından burnundan hiç kan gelmedi, gelmiş olsaydı kendisine yardımcı olurduk"
İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli M.E.D., Şakun'u hayatında ilk kez gördüğünü söyleyerek, "Mahalleden tanıdığımız yaşı benden küçük bir arkadaşım, Şakun ile daha önceden bir sorun yaşadığı için yanıma gelerek 'Ağabey beni dövmeye geldiler' dedi. Bunun üzerine Şakun'un olduğu meydana gittik ve kendisiyle konuştuk. Şakun'un yanında yaşı küçük 2-3 çocuk daha vardı. Şakun benim ölmüş babama küfür etti, özür dilemesini istedim ancak bunu reddetti ve bana yumruk atmaya çalıştı. Eğildim, yumruk E.A.'nın çenesine geldi. Daha sonra Şakun'a yumruk ve tokat attılar. Ben de tekme atmaya çalıştım ama tekme değmedi. Şakun daha sonra kaçtı, demir kapıya gelip kendisini içeri sakladı, 'Bittiniz siz' diye bağırdı. Kavga sırasında normaldi, kendisine vurduğumuzda asla yere düşmemişti. Ağzından burnundan hiç kan gelmedi, gelmiş olsaydı kendisine yardımcı olurduk. Kendisinin oradan ayrılırken yere düştüğünü de görmemiştim. 3-4 saat sonra hastaneye kaldırıldığını ve vefat ettiğini öğrendim. Amacım kesinlikle kavga etmek değildi, kendisine fiziki müdahalede bulunmadım, neden öldüğünü bilmiyorum" dedi.
"Öldürmek istesem başka türlü hareket ederdim, tokat atmazdım"
Suça sürüklenen çocuk E.A. ise ifadesinde, "Tartışma kavgaya dönüşünce yumruk çeneme geldi. Bunun üzerine Şakun'a bir tokat attım, vurmaya ve tekme atmaya başladılar. Şakun da kaçtı. Kavga sırasında normaldi, ben kendisine sadece bana vurdu diye tokat attım. Öldürme kastıyla hareket etmedim, öldürmek istesem başka türlü hareket ederdim, tokat atmazdım" ifadelerine yer verdi.
3 suça sürüklenen çocuğa 15'er yıla kadar hapis talebi
Hazırlanan iddianamede suça sürüklenen çocuklar E.A., E.D. ve M.E.D.'nin 'kasten öldürme' suçundan 18 yaşından küçük oldukları da dikkate alınarak 12'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis, suça sürüklenen çocuk E.Ö.'nün ise 'kasten öldürme' suçundan 15 yaşından küçük olduğu da dikkate alınarak 9 yıldan 11 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Çocukların yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. - İSTANBUL
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