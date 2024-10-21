Beyoğlu\'nda Anne ve Bebek Cansız Bulundu

3.Sayfa

Beyoğlu'nda 4 katlı bir apartmanın 1. katından gelen kokular üzerine vatandaşlar ekiplere ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler evin içerisinde Afrika uyruklu bir anne ile bebeği ölü halde buldu.

Olay Beyoğlu, Bülbül Mahallesi Büyük Kırlangıç Sokak'ta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı bir binanın 1. katından gelen kötü kokular üzerine mahalle sakinleri tarafından polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine ekipler, daire içerisinde Afrika uyruklu Sauda A. isimli anne ile bebeğin cansız bedenini buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde anne ve bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri de ilgili dairede ölçümler yaptı. Yapılan ölçüm sonucunda herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta şerit çekerek güvenlik tedbirleri alırken bina içerisinde detaylı incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemelerin ardından cenaze aracına bindirilen anne ve bebeğin cenazesi Yenibosna Adlı Tıp morguna götürülmek üzere yola çıktı. - İSTANBUL