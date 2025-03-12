İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Camiikebir Mahallesi'nde 6 Mart Perşembe günü saat 15.30 sıralarında akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Firdevs Ç. olaydan bir gün önce sevgilisiyle caddede bulunan kuyumcuya gitti. Kadın burada 250 bin lira değerinde olduğu öğrenilen altın tacı beğendi. Ancak kadın, tacı alamayınca sevgilisiyle beraber kuyumcudan ayrıldı.
Ertesi gün Firdevs Ç., tek başına kuyumcuya gitti. Kuyumcudan altın tacı isteyen kadın, cep telefonuyla birçok kez fotoğrafını çektikten sonra tacı çalıp kaçtı. Kuyumcu, elinde altın taçla sokak sokak kaçan kadının peşine düştü. Kuyumcu kadını yakalamak için peşinden koşsa da başarılı olamadı, kadın izini kaybettirdi. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olayın ardından kuyumcunun şikayeti üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızın Firdevs Ç. olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda kadın, Kadımehmetefendi Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Gözaltına alınan Firdevs Ç.'nin evinde yapılan aramada altın taç ele geçirildi.
Gözaltına alınan Firdevs Ç, emniyete götürülerek ifadesi alındı. Tacı çalan kadının "Sevgilimle gördük beğendik. O bana parası yok diye alamadı. Ben de o üzülmesin diye çaldım" dediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Firdevs Ç., "İş yerinden hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.
Kadın çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, evde ele geçirilen taç ise kuyumcuya teslim edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kuyumcudan 250 bin liralık altın taç çalan kadın: Sevgilim üzülmesin diye yaptım - Son Dakika
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