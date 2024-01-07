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Beyoğlu'nda otelde silahlı saldırı: Seken kurşun yoldan geçen adamı yaraladı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda otelde silahlı saldırı: Seken kurşun yoldan geçen adamı yaraladı

Beyoğlu'nda motosikletli iki saldırgan, bir otele silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda resepsiyon görevlisi kurtulurken, saldırganların kaçarken açtığı ateş sonucu seken kurşun yoldan geçen birini yaraladı. Saldırı anı kameralara yansırken, saldırganlardan biri uygulamada aranması çıkınca yakalandı.

07.01.2024 - 10:34,
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Beyoğlu'nda otele silahlı saldırı kamerada: Seken kurşun yoldan geçen adamı yaraladı

Şahısların kaçarken açtığı ateşten seken kurşun yoldan geçen birini yaraladı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda motosikletli gelen cerrahi maskeli iki saldırgan hedef aldıkları bir otele silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda resepsiyon görevlisi kılpayı yara almadan kurtulurken, saldırganların kaçarken açtığı ateş sonucu seken kurşun yoldan geçen birini yaraladı. Saldırı anı kameralara yansırken, saldırganlardan biri uygulamada aranması çıkınca yakalandı.

Beyoğlu Çukur Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda motosikletli gelen cerrahi maskeli iki saldırgan, bir oteli hedef aldı. Otelin önüne gelen saldırgandan biri, tabancasını çekerek içeriye kurşun yağdırdı. Saldırının ardından saldırganlar kaçarken, resepsiyonda oturan Türkmenistan uyruklu görevli Meylis C.'nin oturduğu masaya kurşun isabet etti. Görevli şans eseri yara almazken, saldırganların kaçarken açtığı ateş sonucu yerden seken kurşun yolda yürüyen Serhat D.'nin baldırına isabet etti. Otele silahlı saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı.

Havaya açtıkları ateş yerden sekip başkasını yaraladı

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı.

Uygulamada aranması çıkınca yakalandı

Çalışmalar kapsamında polis ekipleri, yaralı Serhat D. ile resepsiyon görevlisi Meylis C.'nin ifadesine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda motosikletin çalıntı olduğu ve sahte plaka takıldığı tespit edildi. Devam eden çalışmalarda polis ekipleri önceden tespit ettikleri saldırganlardan ateş açanı, bir uygulama esnasında aranmasının çıkması sonucu yakaladı.

Beyoğlu\'nda otelde silahlı saldırı: Seken kurşun yoldan geçen adamı yaraladı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda otelde silahlı saldırı: Seken kurşun yoldan geçen adamı yaraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda otelde silahlı saldırı: Seken kurşun yoldan geçen adamı yaraladı - Son Dakika
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