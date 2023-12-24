 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beyoğlu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Beyoğlu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 1 kilo 7 gram kokain, 1 tabanca ve 4 bin 900 lira ele geçirildi.

Beyoğlu\'nda Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
24.12.2023 - 15:13,
Abone Ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri narkotik madde ticareti suçuyla ilgili olayların aydınlatılması ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Beyoğlu'nda çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda ekipler, Yayla Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirledi. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese 23 Aralık'ta saat 02.00 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyonda N.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon düzenlenen adreste yapılan aramalarda, 1 şeffaf poşet içerisinde 1 kilo 7 gram kokain, 1 tabanca ve tabancaya takılı vaziyette içi boş şarjör, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği tespit edilen 4 bin 900 lira para ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan N.K. emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Beyoğlu, Güvenlik, Cezaevi, Uyuşturucu, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika


15:17
12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi 12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi
15:15
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum
15:10
Özgür Özel'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP'li Gürsel Erol'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin Özgür Özel'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP'li Gürsel Erol'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin
14:37
Hırsızlar, içinde para gömülü olduğu düşüncesiyle Dilan Polat'ın annesinin mezarını kazdı Hırsızlar, içinde para gömülü olduğu düşüncesiyle Dilan Polat'ın annesinin mezarını kazdı
14:29
Şehit Taşkın'ın 'al bayraklı tabut' paylaşımı ortaya çıktı Şehit Taşkın'ın 'al bayraklı tabut' paylaşımı ortaya çıktı
14:22
12 şehidimizin ardından ABD'den ilk açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız 12 şehidimizin ardından ABD'den ilk açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
13:53
Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine tepki gösterdi Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine tepki gösterdi
13:47
MİT'ten nokta atış! PKK'nın sözde Aynularab sorumlusu 'Bahoz Afrin' etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta atış! PKK'nın sözde Aynularab sorumlusu "Bahoz Afrin" etkisiz hale getirildi

Son Dakika
15:17 12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi
15:15 AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum
15:10 Özgür Özel'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP'li Gürsel Erol'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin
14:37 Hırsızlar, içinde para gömülü olduğu düşüncesiyle Dilan Polat'ın annesinin mezarını kazdı
14:29 Şehit Taşkın'ın 'al bayraklı tabut' paylaşımı ortaya çıktı
14:22 12 şehidimizin ardından ABD'den ilk açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
13:53 Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine tepki gösterdi
13:47 MİT'ten nokta atış! PKK'nın sözde Aynularab sorumlusu "Bahoz Afrin" etkisiz hale getirildi
13:30 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terörü lanetleyen bildiriye imza atmayan CHP'ye sert tepki: Utanç verici
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 16:11:53. #1.11#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement