Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Beypazarı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ve Trafik Büro ekipleri, ilçe girişlerinde trafik denetimlerine devam ediyor.
Uygulamada kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra araçlarda denetim ve sorgulamalar gerçekleştirildi. Trafik kurallarına uymayan bazı sürücülere cezai işlem uygulanırken, denetimlerin her gün ilçenin farklı noktalarında devam edeceği öğrenildi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Beypazarı'nda Trafik Denetimleri Sürüyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?