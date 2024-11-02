Beyrut'ta İsrail Saldırısı: 1 Ölü, 15 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Beyrut'ta İsrail Saldırısı: 1 Ölü, 15 Yaralı

İsrail'in Beyrut'taki bombardımanında 1 sivil yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

02.11.2024 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail güçlerinin Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde bulunan Karout Alışveriş Merkezi yakınlarına düzenlediği saldırıda 1 sivil hayatını kaybederken, 15 sivil yaralandı.

İsrail Lübnan'daki saldırılarına devam ediyor. Başkent Beyrut'un güneyinde sürdürdüğü yoğun bombardımanı sürdüren İsrail güçleri bu kez Karout Alışveriş Merkezi yakınlarını hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 15 sivilin ise yaralandığını aktardı. Görgü tanıkları, İsrail'in herhangi bir uyarıda bulunmadan saldırıyı gerçekleştirdiğini belirtti.

"Savaş yayılmaya devam ettikçe kaçmak ve kaçanlara bakmak zor ve tehlikeli hale geliyor"

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, İsrail'in Lübnan ile Suriye sınırında saldırı gerçekleştirdiğini aktardı. Grandi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail, çok sayıda Lübnanlı ve Suriyelinin Lübnan'dan Suriye'ye geçtiği Jousieh Sınır Karakolu'nu vurdu. İnsani yardım yapıları da vuruldu. Savaş yayılmaya devam ettikçe kaçmak ve kaçanlara bakmak zor ve tehlikeli hale geliyor" ifadelerini kullandı. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Alışveriş, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Lübnan, İsrail, beyrut, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beyrut'ta İsrail Saldırısı: 1 Ölü, 15 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:54 Beşiktaş, Kasımpaşa’ya sahasında 3-1 yenildi Beşiktaş, Kasımpaşa'ya sahasında 3-1 yenildi
20:37 Mustafa Varank’ın bindiği arazi aracı kaza yaptı Mustafa Varank'ın bindiği arazi aracı kaza yaptı
17:46 Küçükçekmece’de yol verilmeyen ambulansın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı Küçükçekmece'de yol verilmeyen ambulansın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı
17:31 “Canımı sıktı“ diyerek Şirin’in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı "Canımı sıktı" diyerek Şirin'in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı
17:00 Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış
09:48 ABD’de elektronik oy verme ekranında ’’Trump’’ hatası gündem oldu ABD'de elektronik oy verme ekranında ''Trump'' hatası gündem oldu
09:39 Cristiano Ronaldo’dan Messi tezahüratlarına olay tepki Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki
09:34 Cemal Enginyurt’tan CHP’li Gamze Taşcıer’e Ahmet Özer tepkisi Cemal Enginyurt'tan CHP'li Gamze Taşcıer'e Ahmet Özer tepkisi
09:23 Akaryakıtta yine fiyatlar değişti Biri arttı diğeri azaldı Akaryakıtta yine fiyatlar değişti! Biri arttı diğeri azaldı
09:02 MasterChef yarışmacısının yüzüne kızgın yağ döküldü MasterChef yarışmacısının yüzüne kızgın yağ döküldü
08:42 Damadını öldürüp intihar etti Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı Damadını öldürüp intihar etti! Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı
08:12 Derbiye damga vuran Arda Kardeşler’in cezası belli oldu Derbiye damga vuran Arda Kardeşler'in cezası belli oldu
07:33 Meteoroloji üstüne basa basa uyardı, hava bir anda buz kesecek Meteoroloji üstüne basa basa uyardı, hava bir anda buz kesecek
07:24 Deprem bölgesi ile ilgili yeni karar Deprem bölgesi ile ilgili yeni karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 21:26:37. #1.13#
SON DAKİKA: Beyrut'ta İsrail Saldırısı: 1 Ölü, 15 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.