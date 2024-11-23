Bıçaklı Saldırı: Müezzin Camiden Çıkarıldı - Son Dakika
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Bıçaklı Saldırı: Müezzin Camiden Çıkarıldı

Antalya'da madde bağımlısı biri camiye girerek müezzini bıçakla tehdit etti, cemaat karşı koydu.

23.11.2024 00:02
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Elinde bıçakla camiye girip müezzini dışarı çıkardı, o anlar kamerada

Madde bağımlısın cami görevlisine süpürgeyle saldırıp cami kapısın camlarını kırdı

Camii Dernek Başkanı Hasan Mert:

" Buraya kimseyi sokmayacağım' diyerek saldırmış"

ANTALYA - - Müezzin ve cemaati camiye sokmayan eli bıçaklı şahıs, cemaat tarafından taşla kovalandı. Şahsın cami içerisinde eli bıçaklı şekilde müezzini dışarı çıkardığı o anların görüntüleri ortaya çıktı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Demirgül Mahallesi Düdenbaşı Mahallesi'ndeki Demirgül Camii'nde dün akşam yaşanan ilginç olayda, ismi öğrenilemeyen 35 yaşlarında ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, Demirgül Camii'ne girerek elindeki bıçakla müezzini dışarıya çıkardı. Camiden çıkmak istemeyen ve şahısla konuşan müezzini fırça ile kovalayan ve caminin kapı camını kıran şahıs, bir süre sonra camiden çıkarak uzaklaşmak istedi. Cami çıkışında cemaat ile karşılaşan şahıs cebindeki bıçağı çıkararak kaçmaya başladı. Cemaat ve madde bağımlısı şahıs arasında uzun süre yaşanan kovalamaca esnasında birbirlerine yol kenarındaki taş ve tuğlaları atarken, cemaatten bazıları elinde sopa ve çekçek ile kovalamacayı sürdürdü.

Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Cemaatten kaçamayacağını anlayan şahıs ihbar üzerine olay yerine sirenlerini çalarak karşı yönden gelen polis aracını durdurarak kendisi arka koltuğa attı. Aracın çevresini saran cemaat polise yaşadıklarını anlatırken, şahıs elindeki bıçağı araçtan dışarıya attı. Şansın cami içerisindeki müezzini dışarı çıkardığı ve bıçak çektiği anların güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde cami görevlisinin gelişi ve elinde bıçak bulunan şahıs tarafından süpürgeyi görevliye savurması ve kapının camının kırıldığı anlar yer aldı. Görüntülerin devamında şahsın merdivenlerden inişi ve aşağıda cemaat ile karşılaşması ve kovalamacanın başlangıç anları yer aldı.

"Daha önce de yaşandı"

Olayı telefonla öğrenerek camiye geldiğini belirten Demirgül Camii Dernek Başkanı Hasan Mert, "İsmini bilmediğimiz bir kişi camiye çıkıp müezzin arkadaşımızı elinde bıçakla 'Buraya kimseyi sokmayacağım' diyerek saldırmış. Hocamız sükünet ile tamam diyerek olay yerinden ayrılırken arkasından caminin camlarını kırmış. Kırılan camları da hocanın arkasından fırlatmış. Müezzin arkadaşımızda sırtından ufak bir yaralanma olmuş. Bir süre sonra kaçıyor, arkasından vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edilmiş. Zeytinköy buraya çok yakın olmasından dolayı camimizde hırsızlık ve bu tür olaylar yaşanabiliyor. Ama madde bağımlılarından kurtulamıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bıçaklı Saldırı: Müezzin Camiden Çıkarıldı - Son Dakika

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