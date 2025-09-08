Bilanço çok ağır! Kontrolden çıkan iş makinesi dehşet saçtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Bilanço çok ağır! Kontrolden çıkan iş makinesi dehşet saçtı

Bilanço çok ağır! Kontrolden çıkan iş makinesi dehşet saçtı
08.09.2025 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kontrolünü kaybeden bir iş makinesi, önce iki otomobile ardından bir apartmanın balkonuna çarptı. Kazada, iş makinesi operatörü ile birlikte bir anne ve iki çocuk yaralandı. İş makinesinde sıkışan operatör, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Anne ve çocuklar ise çevredeki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıkan iş makinesi, önce 2 otomobile ardından bir apartmanın balkonuna çarptı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'de dehşet veren bir kaza meydana geldi. Körfez ilçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi İlimtepe Caddesi'nde yokuş aşağı inen iş makinesi, kontrolden çıkarak önce seyir halindeki otomobile, daha sonra içerisinde anne ve iki çocuğunun bulunduğu başka bir araca çarptı.

Bilanço çok ağır! Kontrolden çıkan iş makinesi dehşet saçtı

İŞ MAKİNESİ DEHŞET SAÇTI

Savrulan iş makinesi, yolun karşısındaki bir apartmanın ikinci kat balkonuna çarparak durabildi. Kazada iş makinesi operatörü, anne ve iki çocuğu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bilanço çok ağır! Kontrolden çıkan iş makinesi dehşet saçtı

İNCELEME BAŞLATILDI

İş makinesinde sıkışan ve durumu ağır olan operatör, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer otomobilde bulunan anne ve iki çocuğu da ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bilanço çok ağır! Kontrolden çıkan iş makinesi dehşet saçtı
Kaynak: İHA

İnceleme, 3-sayfa, İtfaiye, Kocaeli, Körfez, Güncel, Yerel, Yaşam, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilanço çok ağır! Kontrolden çıkan iş makinesi dehşet saçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valiye hakaret etti, tatil yaptığı otelde gözaltına alınıp tutuklandı Valiye hakaret etti, tatil yaptığı otelde gözaltına alınıp tutuklandı
14 yıllık evliliğini sonlandıran Yasemin Özilhan’ın yeni evinin kirası dudak uçuklattı 14 yıllık evliliğini sonlandıran Yasemin Özilhan'ın yeni evinin kirası dudak uçuklattı
Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, gözaltına alındı Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, gözaltına alındı
Balıkesir’de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Bakan Yerlikaya “Provokasyona müsaade yok“ dedi, Özel’den yanıt geldi: Evimizin önünden çekilin Bakan Yerlikaya "Provokasyona müsaade yok" dedi, Özel'den yanıt geldi: Evimizin önünden çekilin
A Milli Takımımız İspanya karşısında hüsrana uğradı A Milli Takımımız İspanya karşısında hüsrana uğradı

18:40
İzmir’deki karakol saldırısında gözaltı sayısı yükseldi İran uyruklu şahıs İstanbul’da yakalandı
İzmir'deki karakol saldırısında gözaltı sayısı yükseldi! İran uyruklu şahıs İstanbul'da yakalandı
18:12
Dünyaca ünlü golcü Wissam Ben Yedder, Türkiye’de Yeni takımı çok şaşırttı
Dünyaca ünlü golcü Wissam Ben Yedder, Türkiye'de! Yeni takımı çok şaşırttı
16:40
CHP, İstanbul İl Başkanlığı’nı kapatma kararı aldı
CHP, İstanbul İl Başkanlığı'nı kapatma kararı aldı
16:20
Küçük kızın kahreden sonu Okulun ilk gününde hayatını kaybetti
Küçük kızın kahreden sonu! Okulun ilk gününde hayatını kaybetti
16:11
2 polisi şehit eden saldırganın babasından ilk ifade
2 polisi şehit eden saldırganın babasından ilk ifade
15:58
Özel’in yardımcısından Gürsel Tekin’e sert tepki: 5 bin polisle buraya gelinir mi
Özel'in yardımcısından Gürsel Tekin'e sert tepki: 5 bin polisle buraya gelinir mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2025 19:20:15. #7.11#
SON DAKİKA: Bilanço çok ağır! Kontrolden çıkan iş makinesi dehşet saçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.