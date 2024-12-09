Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde görev değişimi - Son Dakika
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde görev değişimi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde görev değişimi

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürlüğü görevini yürütürken Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Hakan Yılmaz görevine başladı.

09.12.2024 14:05
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Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürlüğü görevini yürütürken Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Hakan Yılmaz görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne atandı. Kalaycı'nın yerine ise, Erzincan POMEM Müdürü Hakan Yılmaz atanmıştı. Yılmaz bugün kentte gelerek Kalaycı'dan görevi devraldı. İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören mangasının karşıladığı Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, yardımcıları ve ilçe emniyet müdürleriyle tanıştı. Ardından makamda bir açıklama yapan Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, "Beyti Müdürüm gerçekten Bilecik'te çok güzel işlere imza attı. Halk ile bütünleşti, sevgisini kazandı. Gittiği Bingöl ilinde de bu teveccühü, bu sevgiyi kazanacağına, orada çok daha iyi görevler yapacağına benim güvenim tam, Allah yolunu açık etsin, Allah mahcup etmesin, ayağına taş değmesin. Bizler de Allah'ın izniyle inşallah bu bayrağı devir aldık. Bu görevi onun bıraktığı yerden daha iyi yerlere taşımak için elimden geleni yapacağım. Bizler biliyorsunuz Bakanımızın suçla mücadele de tüm Türkiye'de, önemli işlere imza atıyor. Biz de Bilecik'te yedi yirmi dört çalışarak halkımızla bütünleşerek, halkımızın hizmetinde olarak inşallah burada suçlarla mücadele edip halkımızın huzurunu, güvenliğini en iyi şekilde sağlayacağız. Onların, yedi yirmi dört telefonumuzla, kapımıza gelerek her türlü hizmetine koşacağız, inşallah sizlerin huzuru asayişi için elimizden geleni yapacağız. Bizler güçlü bir teşkilatız. Emniyet teşkilatı olarak. Allah'ın izniyle bu güçlü teşkilatımızı valimizin önderliğinde diğer kurum müdürlerimizle birlikte, beraber bir olarak inşallah burada güzel hizmetler yapıp Bilecik halkının en iyi şekilde, en iyi huzurlu şekilde yaşamasını sağlayacağım" dedi.

Konuşmanın ardından Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Beyti Kalaycı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Hakan Yılmaz çiçek takdim etti. Yılmaz da Kalaycı'ya kılıç hediye takdim etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi, Hakan Yılmaz, Erzincan, bilecik, Son Dakika

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