Bilecik'te 5 araca çarpan sürücü 3 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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Bilecik'te 5 araca çarpan sürücü 3 kişiyi yaraladı

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Bilecik'te bir sürücü, kontrolünü kaybedip 5 araca çarptı; 3 kişi yaralandı.

22.09.2024 03:42
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Seyir halinde kontrolü kaybetti, 5 araca böyle çarptı: 3 kişi yaralandı

BİLECİK - Bilecik'te bir sürücü, seyir halindeyken kontrolünü kaybettiği otomobiliyle park halinde bulunan 5 araca çarptı ve 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz gün, Tepebaşı mevkiinde meydana gelmişti. Sanayi istikametinden kent merkezine seyir halindeki 77 AK 410 plakalı otomobil sürücü Erdem A., Hamsu Köprüsü çıkışında aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yolun sağ tarafında park halindeki 77 AK 417, 11 ACB 204, 26 AJE 516 plakalı otomobil, 11 ACC 539 plakalı kamyonet ve 11 ACA 323 ve 11 ACB 204 plakalı motosikletlere çaptı. Adeta savaş alanına dönen kaza yerinde sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan Doğan S. ile Murat Han O. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, hızla gelen aracın kapının önünde bulunan araçlara çarpması yer alıyor. Kaza sonrası olay yerinin savaş alanına dönmesi bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedilirken, kazanın boyutunu gözler önüne sürüyor.

Bilecik\'te 5 araca çarpan sürücü 3 kişiyi yaraladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te 5 araca çarpan sürücü 3 kişiyi yaraladı - Son Dakika

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