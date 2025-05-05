Bilecik'te Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Bilecik\'te Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Bilecik'te kontrolden çıkan tır devrildi, sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Jandarma inceleme başlattı.

05.05.2025 12:37
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Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan tır devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Yenişehir- Bursa kara yolunda seyir halindeki 33 P 6935 plakalı tır sürücüsü Hasan G., Kepirler köyü mevkii mevkiinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır yolun sağ tarafına devrildi. Meydana gelen trafik kazasında tır sürücüsü Hasan G. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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