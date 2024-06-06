Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Bilecik'te 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik-Yenişehir- Bursa Kavşağı'nda meydana geldi. Bilecik kent merkezinden Osmaneli istikametine seyir halindeki Muhammet B., idaresindeki 34 FJK 272 plakalı otomobil kavşaktan dönüş yaptığı esnada Osmaneli istikametinden kent merkezine seyir halindeki Deniz C., idaresindeki 11 EC 450 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araç sürücü Deniz C. yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK