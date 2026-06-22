Bilecik'te yamaç paraşütü etkinliği gerçekleştirildi.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen Uluslararası Gölpazarı Kiraz Festivali kapsamında yamaç paraşütü etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, 15 kişinin katılımıyla jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan Meryem Dağı'nda yapıldı.
Öte yandan Bilecik İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, festival kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi. - BİLECİK
Son Dakika › 3. Sayfa › Bilecik'te yamaç paraşütü heyecanı - Son Dakika
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