Bilecik Vezirhan'da D-650'de aynı yöne giden tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü öldü - Son Dakika
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Bilecik Vezirhan'da D-650'de aynı yöne giden tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü öldü

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Bilecik Vezirhan\'da D-650\'de aynı yöne giden tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü öldü
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Bilecik Vezirhan\'da D-650\'de aynı yöne giden tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü öldü
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Bilecik Vezirhan'da D-650'de saat 17.45 sıralarında aynı yönde seyreden tıra arkadan çarpan tırın 61 yaşındaki sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası D-650'de ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanırken inceleme başlatıldı.

Bilecik'in Merkez ilçesine bağlı Vezirhan beldesinde aynı istikamette seyir halindeki tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.45 sıralarında D-650 karayolu Vezirhan beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir istikametine seyir halinde olan Salih Kara (61) idaresindeki 34 DMJ 528 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen İkram C. (46) yönetimindeki 06 TBF 02 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 34 DMJ 528 plakalı tırın sürücüsü Salih Kara olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası D-650 karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
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