BİM Mağazasında Hırsızlık Kavgası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

BİM Mağazasında Hırsızlık Kavgası

BİM Mağazasında Hırsızlık Kavgası
17.07.2025 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'teki BİM mağazasında hırsızlık nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 2 tutuklandı.

Bilecik'teki bir BİM mağazası müdürü, iddiaya göre, hırsızlık yapan küçük yaştaki kızı fark edip telefonu ve çantasına el koydu. Serbest bırakılan kızın araması üzerine olay yerine gelen babası ve mağaza müdürü arasında çıkan daha sonra adliye çıkışı devam eden kavgalarda 2 kişi yaralandı. Yaşanan olaylarla ilgili 2 kişi tutuklanırken, gözaltına alınan 2 kişinin polisteki işlemleri sürüyor.

Olay, dün Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi üzerinde bulunan bir BİM mağazasında meydana geldi. 18 yaşından küçük bir kız çocuğu mağazaya müşteri olarak geldi. Mağaza müdürü G.S. kızın şüpheli tavırlarından şüphelenmesi üzerine güvenlik kameralarını inceleyince kızın bir kaç ürünü çantasına attığını gördü. Ardından kızın yanına giden mağaza müdürü kızın cep telefonu, çantasını alarak serbest bıraktı. Bölgede bir iş yerinde çalıştığı öğrenilen kız, Balıkesir'de oturan babasını arayarak haber verdi. Baba S.Ö. yanına aldığı 2 arkadaşı ile yola çıkarak Bilecik'e geldi. Kızı ve 2 arkadaşıyla birlikte BİM mağazasına giden baba, mağaza müdürünü darp etti. Polis tarafları gözaltına alınan baba çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi, 2 arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliye sonrası kavga çıktı

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan babanın arkadaşları ile BİM mağazası müdürünün arkadaşları Cumhuriyet Caddesi üzerinde karşılaştı. Ardından iki grup arasında yeniden kavga başlarken, yaşanan olaylarda 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yaralının ise kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

Yaşanan ikinci olayda gözaltına alınan 3 kişiden K.K. tutuklanarak M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 2 kişinin sorgusuna devam ediliyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Hırsızlık, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, bilecik, Kavga, Baba, Bim, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa BİM Mağazasında Hırsızlık Kavgası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Ayşe Tokyaz cinayetinde katil zanlısı Cemil Koç’un eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüş Ayşe Tokyaz cinayetinde katil zanlısı Cemil Koç'un eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüş
İsrail’in Şam saldırısına Türkiye’den ilk tepki İsrail'in Şam saldırısına Türkiye'den ilk tepki
Michael Jordan’ın Yunanistan’da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı Michael Jordan'ın Yunanistan'da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı
İsrail’in, Şam’daki Genelkurmay Başkanlığı binasını vurduğu anlar İsrail'in, Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı binasını vurduğu anlar
Ayşe Tokyaz cinayetinde bomba detay Katil zanlısının kardeşi, polislikten ihraç edilmiş Ayşe Tokyaz cinayetinde bomba detay! Katil zanlısının kardeşi, polislikten ihraç edilmiş
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile savaşmamızı istiyorlar, ne dediklerinin farkındalar mı Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile savaşmamızı istiyorlar, ne dediklerinin farkındalar mı?
Boşanma sürecindeki Güzide Duran, Fikret Orman’la Bodrum’da yakalandı Boşanma sürecindeki Güzide Duran, Fikret Orman'la Bodrum'da yakalandı
Galatasaray’da Hakan Çalhanoğlu transferinin olmama sebebi Osimhen Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu transferinin olmama sebebi Osimhen
Samet Akaydin hangi takımı tuttuğunu açıkladı Fenerbahçeliler çok kızacak Samet Akaydin hangi takımı tuttuğunu açıkladı! Fenerbahçeliler çok kızacak
AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi

13:12
Fatih Altaylı hakkındaki iddianame hazır İşte istenen ceza
Fatih Altaylı hakkındaki iddianame hazır! İşte istenen ceza
11:51
Başkan fenomenliğe odaklandı, Güngören yeşilsiz kaldı
Başkan fenomenliğe odaklandı, Güngören yeşilsiz kaldı
18:22
Netanyahu’nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı
Netanyahu'nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı
18:15
Eski Fenerbahçeli Crespo’dan çok çarpıcı Galatasaray itirafı
Eski Fenerbahçeli Crespo'dan çok çarpıcı Galatasaray itirafı
18:11
Suriye hükümeti ile Dürziler arasında ateşkes sağlandı
Suriye hükümeti ile Dürziler arasında ateşkes sağlandı
18:03
Fenerbahçe’de Erol Bilecik’in yerine göreve getirilen isim belli oldu
Fenerbahçe'de Erol Bilecik'in yerine göreve getirilen isim belli oldu
17:55
Aktif sporu bıraktı, dünya sıralamasında hala ilk 10’da
Aktif sporu bıraktı, dünya sıralamasında hala ilk 10'da
17:52
Özel plajda ’karpuz’ kavgası: Kadın doktora çocuklarının yanında şiddet
Özel plajda 'karpuz' kavgası: Kadın doktora çocuklarının yanında şiddet
17:42
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye’deki çatışmaların sona ermesini istiyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'deki çatışmaların sona ermesini istiyoruz
17:19
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam’da kalıp Suriye’nin her karış toprağını savunacağım
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım
17:18
Paraya para demeyecekler 3 oyuncudan 177 milyon euro kazandılar
Paraya para demeyecekler! 3 oyuncudan 177 milyon euro kazandılar
17:13
AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi
AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi
17:01
Samet Akaydin hangi takımı tuttuğunu açıkladı Fenerbahçeliler çok kızacak
Samet Akaydin hangi takımı tuttuğunu açıkladı! Fenerbahçeliler çok kızacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2025 13:32:28. #7.12#
SON DAKİKA: BİM Mağazasında Hırsızlık Kavgası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.