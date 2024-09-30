BİM çalışanlarından müşterilere şiddet kamerada
GAZİANTEP - Gaziantep'te bir BİM şubesinde, çalışanlar ve müşteriler arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Beykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, BİM şubesinde çalışan 2 personel ve vatandaşlar arasında kavga çıktı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde BİM çalışanlarının bir grup müşteriyle sert şekilde tartıştığı ve ardından fiziksel müdahalede bulundukları görüldü.
(FA-LO-CC-Y)
Son Dakika › 3.Sayfa › BİM Şubesinde Çalışanlar ve Müşteriler Arasında Kavga - Son Dakika
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