Bin 330 avukat, Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığına başvuruda bulundu

Türkiye'nin farklı yerlerinden 35 ayrı baroya kayıtlı bin 330 avukat, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığına başvuruda bulundu.

Türkiye'nin farklı yerlerinde 35 ayrı baroya kayıtlı toplam bin 330 avukat, terör örgütü PKK elebaşı, Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığına başvuruda bulundu. Aralarında Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD), Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve birçok baro üyesi yer aldı. Avukatlar elebaşı Öcalan'ın tecrit şartlarının kaldırılmasını isterken, infaz yasasının ihlal edildiğini iddia ettiler. - ANKARA