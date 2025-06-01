Bingöl'ün Genç ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 3.78 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, 3.78 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de 3.78 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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