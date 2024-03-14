Bingöl'de terör örgütüne ait sığınak imha edildi - Son Dakika
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Bingöl'de terör örgütüne ait sığınak imha edildi

Bingöl'de jandarma ekipleri, PKK'ya ait bir sığınağı tespit ederek imha etti. Sığınakta yapılan aramada, patlayıcı yapımında kullanılmak üzere malzemeler ele geçirildi ve sığınak kullanılamaz hale getirildi.

14.03.2024 19:18  Güncelleme: 19:24
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Terör örgütüne ait sığınak böyle imha edildi

BİNGÖL - Bingöl'de jandarma ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'ya ait bir sığınağı tespit ederek imha etti.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve muhtemel sığınak/barınakları tespit ve imha etmek maksadıyla arama-tarama ve operasyon faaliyetinin gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Bingöl'ün Genç ilçesi Sağgöze kırsalında örgüte ait bir adet sığınak tespit edilmiştir. Sığınak içerisinde yapılan aramada 3'ü mutfak, 6'sı piknik olmak üzere toplam 9 adet tüp, 1 adet akü, 25 metre elektrik kablosu, 3 kilogram amonyum nitrat ile el yapımı patlayıcılarda kullanılmak üzere hazırlanmış pil blokları ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilerek, sığınak kullanılmaz hale getirilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de terör örgütüne ait sığınak imha edildi - Son Dakika

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