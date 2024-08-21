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Bingöl'deki orman yangını söndürüldü

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgilere göre yangın, Genç ilçesine bağlı Meşedalı köyündeki ormanlık alanda çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme İl Müdürlüğü ve Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ormanlık alandaki yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.