İş yeri bir ayda 4 kez kurşunlandı - Son Dakika
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İş yeri bir ayda 4 kez kurşunlandı

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Şanlıurfa'da galericilik yapan Kadir Taştan'a ait iş yeri son 1 ay içerisinde 4 kez kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Son olarak motosikletle gelen 2 kişinin iş yerine tüfekle ateş açması güvenlik kamerasına yansıdı. Taştan "Benden haraç istediler ancak asla vermeyeceğimi söyledim. Kamera kayıtları olmasına rağmen hala suçlular yakalanamadı. İş yapamaz hale geldik" dedi.

13.02.2025 14:11  Güncelleme: 14:25
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Karşıyaka Mahallesi'nde 3 yıldır galericilik yapan Kadir Taştan'ın iş yerinin önüne gece saatlerinde 2 kişi motosikletle geldi. Motosikletten inen şüphelilerden birisi cep telefonu kamerası ile kayıt yaparken, diğeri tüfekle galeriye ateş açtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

POLİS YAKALANMALARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Son 1 ay içerisinde 4'üncü kez saldırıya uğradıklarını belirten Kadir Taştan şikayette bulunurken; polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bir ayda iş yeri 4 kez kurşunlandı

"HARAÇ VERMEYİNCE, SALDIRILAR BAŞLADI"

Kadir Taştan, "Benden haraç istediler ancak asla vermeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen bazı torbacıları buraya yönlendirdiler. Son 1 ayda iş yerim 4 kez motosikletli saldırganlar tarafından kurşunlandı.

Bir ayda iş yeri 4 kez kurşunlandı

"İŞ YAPAMAZ HALE GELDİK"

Kamera kayıtları olmasına rağmen hala suçlular yakalanamadı. Maddi olarak büyük zarar gördüm. Güvenlik nedeniyle araçlarımızı farklı bir yerde muhafaza ediyoruz ve iş yapamaz hale geldik" dedi.

Bir ayda iş yeri 4 kez kurşunlandı
İş yeri bir ayda 4 kez kurşunlandı
Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İş yeri bir ayda 4 kez kurşunlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Can Umut:
    polis asker devlet bu yuzden varsınız biz demi namuslu yaşamdan haraç isteyen tarafa geçelim 8 0 Yanıtla
  • Halis Çelik:
    valla işlerini geldimi hemen yakalıyorlar malesef ist da berbat olmus 7 0 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Haraç çeteleri ülkeyi sardı Meksika ve kolambiya gibi oluyoruz Devlet acil olarak bu işi çözmeli cezası çok ağır olmalı 6 0 Yanıtla
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