Birecik Abdallı Mahallesi'nde akrabalar arası silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Birecik Abdallı Mahallesi'nde akrabalar arası silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Birecik Abdallı Mahallesi\'nde akrabalar arası silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Birecik'in Abdallı kırsal Mahallesi'nde akrabalar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Yaralı, ilk müdahale sonrası Birecik Devlet Hastanesine kaldırılırken jandarma olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Abdallı kırsal Mahallesinde yaşandı. Akrabalar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada silahla vurulan 45 yaşındaki Müslüm E., yaralandı. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Mahallede güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
Şanlıurfa3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11 Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
Berdan Mardini’nin gül yağı fabrikası büyüyor: Sırada market rafları Berdan Mardini'nin gül yağı fabrikası büyüyor: Sırada market rafları
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili “Güçlü“ talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
İnfial yaratan görüntü İşte o şehir magandalarına verilen ceza İnfial yaratan görüntü! İşte o şehir magandalarına verilen ceza
Devlet üniversitesinde taciz iddiası Öğretim üyesi açığa alındı Devlet üniversitesinde taciz iddiası! Öğretim üyesi açığa alındı
18:56
Türkiye-Belçika maçında ilk 11’ler belli oldu
Türkiye-Belçika maçında ilk 11'ler belli oldu
18:38
Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıda 1 can kaybı Saldırganı ikna etme çabaları sürüyor
Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıda 1 can kaybı! Saldırganı ikna etme çabaları sürüyor
18:02
Sarıgül’ün eski eşi ifade verdi: Erzincan’da Tesla fabrikası vaadi
Sarıgül'ün eski eşi ifade verdi: Erzincan'da Tesla fabrikası vaadi
16:17
Muslera’nın eldivenleri asacağı iddia edildi: Gözler 28 Kasım’da
Muslera'nın eldivenleri asacağı iddia edildi: Gözler 28 Kasım'da
16:16
Sayan Kaya’nın cezaevindeki komşusu: İstiklal saldırısının faili
Sayan Kaya'nın cezaevindeki komşusu: İstiklal saldırısının faili
15:39
Devlet üniversitesinde taciz iddiası Öğretim üyesi açığa alındı
Devlet üniversitesinde taciz iddiası! Öğretim üyesi açığa alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 19:08:16. #.0.3#
SON DAKİKA: Birecik Abdallı Mahallesi'nde akrabalar arası silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android