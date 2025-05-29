Dehşet gecesi! Ortalık savaş alanına döndü, 3 kuzen öldü - Son Dakika
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Dehşet gecesi! Ortalık savaş alanına döndü, 3 kuzen öldü

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Dehşet gecesi! Ortalık savaş alanına döndü, 3 kuzen öldü
29.05.2025 14:48
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Dehşet gecesi! Ortalık savaş alanına döndü, 3 kuzen öldü
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kuzenler arasında yaşanan arazi anlaşmazlığı tartışması cinayetle bitti. Çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Kısa süre önce Gaziantep'ten köyüne döndüğü öğrenilen Mehmet Bulut (24) ile amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kısa sürede silah, taş ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 4 YARALI

Kavgada, Mehmet Bulut (24), İ.B. (27), M.B., Ali Bulut, Y.B., B.B. ile Hüseyin Ş. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Birecik ve Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet ve Ali Bulut yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ağır yaralı İbrahim Bulut, Birecik Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Tedavi altına alınan İbrahim Bulut, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kuzenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer yaralıların tedavileri, Birecik ve Suruç Devlet Hastanesinde sürüyor.

KARDEŞİNİN ÖLÜM HABERİYLE FERYAT ETTİ

Öte yandan, kardeşinin ölüm haberini duyan bir kişinin, Birecik köprüsüne doğru yürüyerek feryat ettiği anlar yürek dağladı. Vatandaşlar, acılı ağabeyi sakinleştirmek için uzun bir süre çaba sarf etti. Bir süre sonra yere yığılan adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dehşet gecesi! Ortalık savaş alanına döndü, 3 kuzen öldü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ha07600760:
    değermi dünya malı için 6 0 Yanıtla
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