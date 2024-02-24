Bisikletli Genç Kamyonun Kasasına Tutunarak Tehlikeli Yolculuk Yaptı

3.Sayfa

Vatandaşun dertli olduğu konu için bu yorumu yaptı: Bizim de canımızı yakıyor

Bisikletli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada: Kamyonun kasasına tutundu, kilometrelerce ilerledi

BURSA - Bursa'da kamyonun kasasına tutunarak giden bisikletli gencin tehlikeli yolculuğu, adeta kazaya davetiye çıkardı. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

İzmir Yolu - Orhaneli Kavşağı'nda ilerleyen bir bisikletli genç, çevirdiği pedallardan sıkılınca kamyonun kasasına doğru yanaştı. Kamyonun kasasına tutunan genç, enerjisinden tasarruf ettiğini düşünerek, yolun keyfini çıkardı. Kamyonun kasasına tutunarak giden bisikletliyi gören vatandaşlar ise cep telefonu kameralarına sarıldı. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde ana yolda seyir halinde olan kamyonun arkasında bisikletiyle ilerleyen genç, adeta canını hiçe sayarak kazaya davetiye çıkardı.

Bu şekilde kilometrelerce giden bisikletinin tehlikeli yolculuğu ise vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.