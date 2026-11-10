Bitlis Güroymak\'ta ticari takside 1 kilo 50 gram esrar bulundu, 1 şüpheli tutuklandı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan ticari takside 1 kilo 50 gram kubar esrar ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri istihbari bilgiler doğrultusunda savcılık koordinesinde Güroymak ilçesi Tahtalı köyü Tır Parkı mevkiinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında durdurulan ticari takside yapılan aramada 1 kilo 50 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucuya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.