Bitlis Güroymak'ta ticari takside 1 kilo 50 gram esrar bulundu, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bitlis Güroymak'ta ticari takside 1 kilo 50 gram esrar bulundu, 1 şüpheli tutuklandı

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Bitlis Güroymak\'ta ticari takside 1 kilo 50 gram esrar bulundu, 1 şüpheli tutuklandı
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Bitlis Güroymak\'ta ticari takside 1 kilo 50 gram esrar bulundu, 1 şüpheli tutuklandı
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Bitlis Valiliği, jandarmanın Güroymak'ta savcılık koordinesinde ticari bir taksiyi durdurduğunu ve aramada 1 kilo 50 gram kubar esrar ele geçirildiğini bildirdi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan ticari takside 1 kilo 50 gram kubar esrar ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri istihbari bilgiler doğrultusunda savcılık koordinesinde Güroymak ilçesi Tahtalı köyü Tır Parkı mevkiinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında durdurulan ticari takside yapılan aramada 1 kilo 50 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucuya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Bitlis ValiliğiYerel Haberler3. SayfaGüroymakBitlisGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis Güroymak'ta ticari takside 1 kilo 50 gram esrar bulundu, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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